Bilal Coulibaly fêté pour sa défense sur Giannis Antetokounmpo

Privé de son compère Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly abordait ce duel face aux Bucks avec une mission claire : freiner Giannis Antetokounmpo. Ce n’est clairement pas le défi le plus facile en NBA mais, dans le deuxième quart-temps, il se signale par un contre sur le Grec, le 100e de sa jeune carrière. Sa soirée est toutefois bien plus compliquée de l’autre côté du terrain : à la mi-temps, il n’a toujours pas inscrit le moindre point…

Au retour des vestiaires, le Français monte pourtant en puissance. À dix secondes du buzzer, alors que les Wizards comptent quatre points d’avance mais que les Bucks ont la possession, il intercepte une passe de Myles Turner à destination de Giannis Antetokounmpo. Et sur la contre-attaque, le vice-champion olympique s’envole au dunk et est accroché par le double MVP, qui commet au passage sa sixième faute, synonyme d’exclusion.

BILAL COULIBALY STEAL AND SLAM OVER GIANNIS TO END IT pic.twitter.com/25zQMVjJLX — WizardsMuse (@WizardsMuse1) December 2, 2025

Cette dernière action a particulièrement plu à son entraîneur Brian Keefe, qui l’a repassée dans le vestiaire après la rencontre pour souligner l’impact de Bilal Coulibaly : « Ce gars n’avait mis aucun point à la mi-temps, mais il a dominé le match grâce à sa défense » explique ainsi le coach.

Félicité par son entraîneur !

En conférence de presse, le coach des Wizards a poursuivi ses éloges : « Il a réalisé des actions importantes en fin de match, mais il en a aussi signé dès le début. Nous étions à 3/19 à 3-points, mais cela ne nous a pas empêchés de défendre. Parfois, en NBA, pour remporter un match, il faut s’accrocher, et nous l’avons fait grâce à notre défense. Bilal était à la tête de tout ça, sans aucune hésitation. »

Giannis Antetokounmpo termine la rencontre avec 26 points et 7 rebonds, en-dessous de ses standards puisque le « Greek Freak » tourne à 30.6 points et 10.7 rebonds de moyenne cette saison. Mais il a surtout perdu 5 ballons et donc commis 6 fautes.

De son côté, Bilal Coulibaly poste une ligne de stats discrète (7 points, 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre en 32 minutes) mais essentielle pour permettre aux Wizards de décrocher leur troisième victoire de la saison.

« Ce matin, le staff m’a simplement dit de faire tout ce que je voulais faire, mais de l’arrêter », explique tranquillement Bilal Coulibaly au sujet de son duel avec Giannis Antetokounmpo. « Donc j’ai fait ce que je voulais. C’était facile de faire ce que je sais faire et les gars ont très bien communiqué. Marvin [Bagley] a aussi fait du bon boulot. On a pu switcher, il a lui aussi défendu sur lui, et il a été très bon. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 11 27:22 38.4 28.9 77.1 0.5 3.5 3.9 3.1 2.9 1.3 1.9 1.0 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.