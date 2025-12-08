Malgré une folle remontée, les Raptors plient face à Boston

Après leur large succès face aux Lakers vendredi dernier, les Celtics pliaient bagage direction Toronto pour défier les Raptors qui occupaient la troisième place de l’Est avant cette rencontre. Si Derrick White (27 points, 4 rebonds, 5 passes) ouvre le score, le premier à réellement se montrer est l’homme fort du moment côté Celtics à savoir Jordan Walsh. En moins de quatre minutes, il intercepte trois ballons puis, en attaque, il capte un rebond offensif et remet la balle dans le cercle pour créer un premier écart en faveur de Boston (15-5). Les Celtics conservent cette avance pendant une grande partie de ce premier quart-temps et résistent au 6-0 de Toronto pour mener de huit points après douze minutes de jeu (34-26).

Si les Raptors avaient bien fini le premier acte, ils sont dépassés dans la période suivante. Entre une défense friable qui laisse les Celtics tirer à 57% lors de la première mi-temps et une attaque peu inspirée, Toronto multiplie les erreurs et les visiteurs en profitent. À deux minutes de la mi-temps, Sam Hauser réussit un tir à 3-points pour donner vingt points d’avance aux Celtics. Avant de rejoindre les vestiaires, Immanuel Quickley envoie Sandro Mamukelashvili au “alley-oop”, mais les Raptors comptent toujours dix-huit points de retard (77-59).

La justesse des Celtics

Rapidement après la pause, les Celtics passent un 8-0 au cours duquel Jaylen Brown (30 points, 8 rebonds, 5 passes) et Payton Pritchard réussissent un tir primé pour donner 23 points d’avance à Boston, ce qui est le plus gros écart du match. Or, quelques minutes plus tard, c’est au tour de Toronto de passer un run avec un 9-0 avant que Jaylen Brown ne tente de calmer l’incendie naissant (91-77). Sauf rien n’y fait et les locaux continuent d’enchaîner les paniers et ne comptent plus que six points de retard avant d’entamer le dernier acte (97-91).

Un quatrième acte où les Raptors prennent rapidement l’avantage par l’intermédiaire de Jamal Shead (98-97). Une avance que Toronto ne conserve que très brièvement puisque Derrick White et Payton Pritchard réussissent deux tirs primés et remettent Boston devant (105-102). L’ancien joueur des Spurs réussit deux tirs importants dans les dernières minutes qui scellent le sort de ce match même s’il est victime d’un gros poster de la part de Sandro Mamukelashvili (14 points, 6 rebonds) quelques instants plus tard que Brandon Ingram (30 points, 4 rebonds, 3 passes) ramène les siens à six longueurs dans la dernière minute.

Ainsi, malgré une deuxième mi-temps compliquée, les Celtics se sortent du piège des Raptors et s’imposent 121 à 113 pour enchaîner une cinquième victoire de suite et intégrer le top 3 de la Conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Des dinos aux deux visages. En première mi-temps, les Raptors ont totalement déjoué et seul le duo Brandon Ingram – Sandro Mamukelashvili était bien rentré dans son match. Après la pause, les Raptors ont affiché un visage tout nouveau en remontant un retard de 23 points grâce à la force de son collectif à l’image d’un Scottie Barnes qui a frôlé le triple-double avec 18 points, 11 rebonds, 8 passes. Cependant, ils n’ont pas pu repartir avec la victoire.

Derrick White chirurgical dans le money-time. Si Toronto n’a pas pu s’imposer face à Boston, c’est parce que Derrick White a plié la rencontre dans le “money-time”. Alors que les Raptors semblaient prendre le contrôle du match pour infliger une défaite embarrassante à la maison verte, il s’est montré avec une flèche à longue distance qui a permis à sa franchise d’égaliser. Quelques minutes plus tard, il enchaîne avec un long tir à 3-points et un panier à deux points pour redonner de l’air à son équipe. Des actions importantes qui ont permis à Boston de s’imposer.

Les Celtics entrent dans le top 3. Avec ce succès, les Celtics enchaînent un cinquième succès de rang, mais surtout ils intègrent le top 3 de la Conférence Est alors que Jayson Tatum est toujours absent à cause de sa rupture du tendon d’Achille. Si Derrick White a surtout été important en fin de match, Jaylen Brown a encore porté les siens du haut de ses 30 points et 8 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.