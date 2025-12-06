Les Celtics giflent les Lakers pour le 4 à la suite

Après une victoire au buzzer face aux Raptors, les Lakers, sans LeBron James et Luka Doncic, se rendaient à Boston pour y défier les Celtics de Jaylen Brown (30 points, 8 rebonds, 8 passes). Pour démarrer la rencontre, Jordan Walsh (17 points, 4 rebonds) ouvre le score et si Gabe Vincent égalise aussitôt, une déferlante s’abat sur les Lakers juste après.

Derrick White (19 points, 5 rebonds, 6 passes) envoie Neemias Queta au “alley-oop” et c’est le point de départ d’un 16-4 en faveur des locaux qui leur permet de déjà prendre douze points d’avance (19-7). Sur ce premier acte, les Lakers n’existent pas tandis que les Celtics sont débordants d’adresse à l’image de cet insolent 63% de réussite au tir sur les douze premières minutes de la partie (39-17).

Les Celtics se baladent

Les hommes de Joe Mazzulla ne lèvent pas le pied dans le deuxième quart-temps puisque si Austin Reaves (36 points, 8 passes) réussit son premier panier de la soirée, les Lakers n’arrivent pas à contenir l’attaque de Boston et voient Josh Minott et Sam Hauser enchaîner deux flèches à longue distance (49-21). Jusqu’à la mi-temps, les Celtics continuent de couler les Lakers à coups de tirs à 3-points et rejoignent les vestiaires avec une large avance (69-46).

Au milieu du troisième quart-temps, les Lakers connaissent un léger sursaut d’orgueil puisqu’ils arrivent à revenir à 17 points (85-67), mais ils partent de trop loin pour réellement espérer inquiéter leur adversaire du soir. Sans trembler, les Celtics corrigent ce troisième quart-temps raté et comptent sur le duo Jordan Walsh – Derrick White pour reprendre 21 points d’avance, ce qui enterre définitivement les Lakers dans une rencontre où les coéquipiers de LeBron James n’ont jamais réellement existé (103-82).

Les Celtics s’imposent ainsi très largement 126-105 et enchaînent un quatrième succès de rang avant d’aller défier les Raptors ce dimanche à 21h30 heure française et pourraient, en cas de victoire, intégrer le Top 3 de l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers étaient restés au vestiaire. Si les deux équipes étaient en “back-to-back”, les Celtics s’étaient largement imposés face aux Wizards et avaient pu faire tourner leur effectif tandis que les Lakers avaient disputé un duel serré face aux Raptors et étaient donc moins frais. Une différence de fraîcheur qui s’est sentie dès le début du match. Entre une attaque amorphe et une défense poreuse, Los Angeles rate complètement son début de match et concède un 39-17 en douze minutes.

– Le réveil tardif d’Austin Reaves. Sans LeBron James ni Luka Doncic, Austin Reaves devait, encore une fois, porter les Lakers et, à l’image de son équipe, il a raté son début de match. L’arrière de Los Angeles démarre la partie avec un 0/5 au tir et s’il arrive à régler la mire dans le reste de la rencontre, c’est trop tard pour remettre son équipe dans le match. Il se montre dans le troisième quart-temps lorsque les siens reviennent à 15 points, mais il n’arrive pas à terminer cette remontée au score. Toutefois, il finit la soirée meilleur marqueur de la partie avec 36 points et 8 passes à 9/18 au tir.

– Boston est en très grande forme. Boston a remporté neuf de ses 11 derniers matchs et possède désormais le même bilan que le Heat et le Magic (14 victoires pour 9 défaites) et pourrait intégrer le Top 3 en cas de succès face à Toronto dimanche. Un homme symbolise cette belle dynamique côté Celtics : Jordan Walsh. Contre les Lakers, il a encore été redoutable d’efficacité avec 17 points à 6/7 au tir et 4/5 à 3-points, un record en carrière derrière l’arc. Sur ses quatre dernières sorties, l’arrière-ailier est à 15 points et 7 rebonds de moyenne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.