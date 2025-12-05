Au buzzer, Rui Hachimura délivre les Lakers à Toronto !

Même sans Luka Doncic, et avec un LeBron James à côté de son basket, les Lakers possèdent quelques garanties collectives sur lesquelles s’appuyer. C’est surtout Austin Reaves, en pleine confiance, qui place l’équipe sur de bons rails entre ses points et ses passes, tandis que Brandon Ingram fait des misères à son « ex » à mi-distance et que l’énergie du rookie Collin Murray-Boyles est appréciée pour garder les Raptors au contact. La réussite à 3-points fait en tout cas la différence dans ce début de match (31-26).

Si Toronto trouve enfin un peu d’adresse extérieure, l’écart ne redescend pas car Los Angeles retrouve des couleurs avec Austin Reaves et le rookie Adou Thiero multiplie les séquences positives. Reaves n’en finit pas d’aligner les paniers près du cercle, et en déséquilibre, sans oublier d’alimenter Deandre Ayton ou Jaxson Hayes, et l’apport de Ja’Kobe Walter ou Sandro Mamukelashvili suffisent à peine à limiter les dégâts face à une équipe qui maîtrise son sujet (67-58).

LeBron fait passer l’équipe avant sa série !

Transparent avant la pause, Scottie Barnes se décide à entrer dans sa partie et c’est tout ce qu’il fallait aux Raptors pour effacer le retard, puis prendre les commandes, malgré les efforts du duo Reaves/Ayton pour les en empêcher. Un nouveau match débute, sur un rythme effréné, et c’est Austin Reaves qui se remet en évidence, accumulant paniers à 3-points, lancers-francs et actions de type « 2+1 », avec une facilité déconcertante. Son quart-temps à 22 points (!) garde les Lakers devant (100-98), malgré Barnes.

À Los Angeles, la lumière ne vient que d’Austin Reaves, et surtout pas de LeBron James qui enchaîne les ratés et voit sa série de matchs à minimum 10 points se rapprocher de la fin. Cela profite à Toronto, dont le collectif plus fourni – avec par exemple Jamison Battle, Sandro Mamukelashvili ou Brandon Ingram – a réponse à tout et résiste ainsi à Reaves (120-120).

Finalement, sur la dernière possession et avec moins de 5 secondes au chrono, deux options s’offrent à LeBron James : préserver sa série ou décaler Rui Hachimura. Plutôt que de tenter un tir, attaquer le cercle ou provoquer une faute, il privilégie la deuxième option. Oublié par la défense, le Japonais se retrouve seul à 3-points dans le « corner »… et il sanctionne, au buzzer, pour donner sa 11e passe décisive au « King ». Celui-ci repart sans sa série, mais avec la victoire (123-120) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Série terminée pour LeBron James. Petit tremblement de terre en NBA, puisque la série de 1 297 matchs à minimum 10 points marqués de LeBron James touche à sa fin, près de 18 ans plus tard. La dernière fois qu’il finissait sous les 10 points en saison régulière ? C’était le 5 janvier 2007 (!), à une époque où il n’était que dans sa quatrième année avec les Cavaliers, sans titre NBA ni trophée de MVP. À côté de ses pompes à Toronto (4/17 au shoot), où il a pourtant souvent eu l’habitude de briller, « LBJ » aurait éventuellement pu se garder le dernier tir et prolonger sa série, mais il a privilégié l’équipe et servi Rui Hachimura.

– Sans Luka Doncic, Austin Reaves prend la relève. Rui Hachimura est le héros de la soirée et LeBron James fera les gros titres avec la fin de sa série, mais il ne faut surtout pas oublier de souligner la nouvelle performance XXL d’Austin Reaves. Luka Doncic parti en Slovénie, car devenu père pour la seconde fois, il fallait que quelqu’un assure en son absence et Reaves n’aura pas manqué de le faire. Auteur de 22 points dans le seul troisième quart-temps, son nouveau record sur douze minutes, le futur All-Star a montré la voie aux Lakers du début à la fin, avec ce « double-double » XXL, digne de son coéquipier slovène.

