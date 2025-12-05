LeBron James a préféré sacrifier son incroyable série pour la victoire

C’était l’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire de la NBA, et du sport en général. Le 5 janvier 2007, LeBron James se contentait d’inscrire 8 points à Milwaukee et, 1 297 matchs plus tard, le voilà une nouvelle fois tenu sous la barre des 10 points, n’inscrivant que 8 points à Toronto.

Quasiment 19 ans après, c’est donc la fin de cette mythique série de matchs avec au moins 10 points marqués en saison régulière. Il l’avait entamée à Cleveland, au coeur de sa quatrième année dans la ligue, quand il n’était pas encore champion NBA ou MVP, et il la termine à Los Angeles, au coeur de sa 23e saison – record – dans la ligue.

Plus de 1 000 matchs d’avance sur son dauphin !

Cela faisait déjà plusieurs rencontres que LeBron James était proche de voir sa série se conclure, à cause de sa maladresse, de son manque de rythme et de toute l’importance prise par le duo Luka Doncic – Austin Reaves dans le jeu des Lakers. C’est finalement sur le parquet des Raptors, où il a souvent brillé au cours de sa carrière, qu’il y dit adieu.

Clairement, on a du mal à l’imaginer battue un jour, alors que parmi les joueurs en activité, Kevin Durant était son dauphin avec « seulement » 267 matchs d’affilée à minimum 10 points marqués. Jusqu’en mars 2018, le record « all-time » appartenait à Michael Jordan, avec 866 matchs d’affilée à minimum 10 points marqués.

LeBron James, qui a confié n’avoir « aucun » sentiment négatif par rapport à la fin de sa série, puisque Los Angeles « a gagné », aurait très bien pu la prolonger, s’il avait tenté un tir ou provoqué une faute sur la dernière possession du match. À la place, il a donc choisi de décaler Rui Hachimura, auteur du 3-points de la victoire au buzzer.

« Je joue simplement comme il faut. Il faut toujours jouer de la bonne façon. Ça a toujours été ma manière de faire. C’est comme ça que l’on m’a appris le basket et je l’ai fait durant toute ma carrière » a-t-il réagi après coup. « Je fais juste toujours la bonne action. C’est automatique, que l’on gagne, que l’on perde ou que l’on fasse match nul. Quand tu fais la bonne action, les Dieux du basket te le rendront toujours. »

Un mal pour un bien ?

Difficile de faire plus « LeBron James » dans le scénario, car même après avoir livré une performance à la limite de la catastrophe (4/17 au shoot, dont 0/5 à 3-points…), il a su trouver un moyen de magnifier la chose, avec cette action décisive qui fera presque oublier tout le reste.

« Il savait parfaitement combien de points il avait à cet instant. Mais il a réussi ça, comme il l’a réussi tant de fois auparavant » a déclaré JJ Redick. « Si vous faites les choses de la bonne façon, les Dieux du basket auront tendance à vous récompenser. »

« C’est un joueur tellement altruiste » a ajouté Jake LaRavia. « Il avait l’opportunité [de marquer], mais vu le joueur que c’est et la personne que c’est, il a réussi l’action altruiste en passant le ballon à Rui et on a gagné le match. »

À bientôt 41 ans, et sans sa préparation habituelle, LeBron James semble (enfin) ressentir le poids des années, avec « à peine » 14 points, 7.8 passes et 4.3 rebonds de moyenne cette saison, à 41% au shoot (dont 26% à 3-points) et 55% aux lancers-francs.

Les présences de Luka Doncic et Austin Reaves l’aident à en faire beaucoup moins sur le parquet et peut-être que la fin de sa série lui permettra, aussi, de ne plus se concentrer autant sur son nombre de points.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 5 32:12 46.0 31.8 55.0 0.6 3.4 4.0 7.2 1.6 0.8 2.2 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.