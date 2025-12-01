Luka Doncic et Austin Reaves sur les bases d’une saison historique

Depuis le début de la saison, aucun duo de coéquipiers ne marque plus de points que Luka Doncic (35.1) et Austin Reaves (28.8), auteurs de 63.9 points de moyenne (!) pour les Lakers. Derrière eux, James Harden et Kawhi Leonard ne cumulent ainsi « que » 53.1 points par match, tandis que Nikola Jokic et Jamal Murray se contentent de 52.9 points de moyenne.

LeBron James désormais bien plus en retrait des Lakers, un nouveau monstre à deux têtes a donc pris les commandes à Los Angeles, sans faire les choses à moitié.

Car, quand on se penche sur les duos les plus prolifiques sur une saison (depuis 1976, année de la fusion ABA/NBA), on constate que Luka Doncic et Austin Reaves sont actuellement bien partis pour battre la meilleure marque, fixée à 61.5 points et établie par James Harden et Russell Westbrook en 2019/20.

« Je pense que l’on est juste de bons joueurs de basket. Je ne sais pas ce qui rend notre duo spécial, mais on est juste de bons joueurs de basket » déclarait sobrement Luka Doncic, après la nouvelle victoire des Lakers contre les Pelicans. Avec 67 points de leur duo majeur.

Pour l’anecdote, cela fait trois matchs de suite que Luka Doncic et Austin Reaves inscrivent au moins 30 points chacun. Ce n’est que la quatrième fois, depuis 1976, que deux coéquipiers en font autant, après George Gervin et Mike Mitchell (1984), Monta Ellis et Corey Maggette (2010), puis Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard (2023).

Un futur duo étoilé ?

À l’image de Kyrie Irving avant lui, qui cumulait déjà 59.5 points de moyenne avec Luka Doncic chez les Mavericks, en 2023/24, Austin Reaves se régale en attaque, au côté du Slovène.

« Il attire énormément d’attention et je peux ensuite jouer avec un avantage derrière » détaillait-il ainsi. « Avec toute la gravité qu’il possède sur le terrain, c’est impossible de le défendre de manière précise, à cause de sa capacité à passer le ballon ou à inscrire des tirs et de son altruisme. Une fois que tu le prends à deux après un écran, tu te retrouves avec un avantage quand tu joues avec lui. »

Et Austin Reaves excelle justement, lorsqu’il s’agit de tirer profit de ce fameux avantage : « Il comprend parfaitement quand il bénéficie d’un bon duel en défense et il sait parfaitement comment jouer avec Luka » jugeait simplement JJ Redick, le coach des Lakers.

Pour couronner le tout, l’entente entre les deux hommes semble au beau fixe. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à écouter la réponse d’Austin Reaves, lorsqu’il a été interrogé sur son lancer-franc manqué, à trois minutes de la fin face aux Pelicans, qui l’a laissé à 33 points, et donc à seulement une unité des 34 points de Luka Doncic.

« Il faut que Luka garde sa confiance au plus haut. Je n’ai pas besoin de marquer plus de points que lui deux soirs de suite… » ironisait celui qui, à ce rythme-là, risque bien d’accompagner son coéquipier au All-Star Game 2026.