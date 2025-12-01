Luka Doncic et Austin Reaves s’amusent avec les Pelicans

Privés de plusieurs cadres, dont Zion Williamson, les Pelicans n’ont rien pu faire face à des Lakers sérieux d’entrée et portés par un duo Luka Doncic – Austin Reaves en très grande forme. Après avoir cumulé 73 points face aux Clippers, les deux arrières cumulent 67 points pour un facile succès (133-121). C’est la 7e septième victoire de suite des Lakers, qui avaient laissé LeBron James au repos.

Dans un premier quart-temps à sens unique, Doncic et Reaves donnent immédiatement le ton : 13 points à eux deux alors que les Lakers mènent déjà 14-4.

Seul le rookie Derik Queen surnage côté New Orleans. Il y a trois classes d’écart entre les deux formations, et Dalton Knecht se joint à la fête, tandis que Deandre Ayton protège son cercle. Après douze minutes, les Lakers mènent 46-27, et c’est leur meilleur premier quart-temps de la saison. Doncic en est déjà à 20 points !

Reaves lance le deuxième quart-temps en plantant deux 3-points pour passer l’écart à +25 (52-27). Queen et Bryce McGowens sont les seuls Pelicans à tenir le rythme, mais les Lakers ont bien plus d’armes, et Gabe Vincent ou Jake LaRavia se chargent de maintenir l’écart au-dessus des 20 unités (64-41). Les deux formations sont adroites de loin, et les Pelicans retrouvent un peu de couleur en fin de première mi-temps avec l’inattendu Micah Peavy. A la pause, il y a tout de même 20 points d’écart (77-57).

Pourtant en back-to-back, les Pelicans trouvent un second souffle au retour des vestiaires. Emmenés par Saddiq Bey et Jeremiah Fears, ils reviennent à -13, profitant de Lakers maladroits. C’est finalement Doncic qui relance la machine avec notamment une action à 4-points (108-89). Dans le dernier acte, Los Angeles reprend le contrôle avec un Ayton impérial dans la raquette, tandis que Reaves a repris le relais de Doncic. L’écart repasse au-delà des 20 points et les Lakers gèrent tranquillement cette 7e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le triplé pour Doncic et Reaves. Troisième rencontre de suite à 30 points et plus chacun pour Luka Doncic et Austin Reaves. Le Slovène ajoute 12 rebonds et 7 passes, tandis que Reaves distribue 8 passes. Les deux forment le duo le plus prolifique de la ligue avec près de 64 points par match.

– LeBron James ménagé ? Lundi soir, les Lakers enchaînent avec une rencontre face aux Suns. Laissé au repos dimanche, LeBron James sera-t-il de la partie ? Ce n’est pas certain selon JJ Redick qui a expliqué que le staff restait prudent, et que ça allait au-delà de le ménager lors d’un back-to-back.

– Deandre Ayton cartonne. D’abord intimidateur en première mi-temps avec trois de ses quatre contres, le pivot a ensuite pris la mesure du jeune duo Queen-Missi avec 22 points et 12 rebonds. Les Lakers avaient besoin d’un intérieur dominateur pour franchir un cap, et ils l’ont trouvé.

