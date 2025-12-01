Matchs
NBA
Matchs
NBA

Luka Doncic et Austin Reaves s’amusent avec les Pelicans

Publié le 1/12/2025 à 6:55 Twitter Facebook

NBA – Pour la troisième fois de suite, Luka Doncic et Austin Reaves cumulent plus de 60 points et les Lakers signent une 7e victoire d’affilée.

Luka doncic austin reaves lakersPrivés de plusieurs cadres, dont Zion Williamson, les Pelicans n’ont rien pu faire face à des Lakers sérieux d’entrée et portés par un duo Luka Doncic – Austin Reaves en très grande forme. Après avoir cumulé 73 points face aux Clippers, les deux arrières cumulent 67 points pour un facile succès (133-121). C’est la 7e septième victoire de suite des Lakers, qui avaient laissé LeBron James au repos.

Dans un premier quart-temps à sens unique, Doncic et Reaves donnent immédiatement le ton : 13 points à eux deux alors que les Lakers mènent déjà 14-4.

Seul le rookie Derik Queen surnage côté New Orleans. Il y a trois classes d’écart entre les deux formations, et Dalton Knecht se joint à la fête, tandis que Deandre Ayton protège son cercle. Après douze minutes, les Lakers mènent 46-27, et c’est leur meilleur premier quart-temps de la saison. Doncic en est déjà à 20 points !

Reaves lance le deuxième quart-temps en plantant deux 3-points pour passer l’écart à +25 (52-27). Queen et Bryce McGowens sont les seuls Pelicans à tenir le rythme, mais les Lakers ont bien plus d’armes, et Gabe Vincent ou Jake LaRavia se chargent de maintenir l’écart au-dessus des 20 unités (64-41). Les deux formations sont adroites de loin, et les Pelicans retrouvent un peu de couleur en fin de première mi-temps avec l’inattendu Micah Peavy. A la pause, il y a tout de même 20 points d’écart (77-57).

Pourtant en back-to-back, les Pelicans trouvent un second souffle au retour des vestiaires. Emmenés par Saddiq Bey et Jeremiah Fears, ils reviennent à -13, profitant de Lakers maladroits. C’est finalement Doncic qui relance la machine avec notamment une action à 4-points (108-89). Dans le dernier acte, Los Angeles reprend le contrôle avec un Ayton impérial dans la raquette, tandis que Reaves a repris le relais de Doncic. L’écart repasse au-delà des 20 points et les Lakers gèrent tranquillement cette 7e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le triplé pour Doncic et Reaves. Troisième rencontre de suite à 30 points et plus chacun pour Luka Doncic et Austin Reaves. Le Slovène ajoute 12 rebonds et 7 passes, tandis que Reaves distribue 8 passes. Les deux forment le duo le plus prolifique de la ligue avec près de 64 points par match.

LeBron James ménagé ? Lundi soir, les Lakers enchaînent avec une rencontre face aux Suns. Laissé au repos dimanche, LeBron James sera-t-il de la partie ? Ce n’est pas certain selon JJ Redick qui a expliqué que le staff restait prudent, et que ça allait au-delà de le ménager lors d’un back-to-back.

Deandre Ayton cartonne. D’abord intimidateur en première mi-temps avec trois de ses quatre contres, le pivot a ensuite pris la mesure du jeune duo Queen-Missi avec 22 points et 12 rebonds. Les Lakers avaient besoin d’un intérieur dominateur pour franchir un cap, et ils l’ont trouvé.

LA Lakers / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. Hachimura 34 6/14 2/8 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -3 14 8
D. Ayton 27 7/9 0/0 8/8 3 9 12 1 0 0 0 4 +14 22 37
G. Vincent 25 2/5 2/4 0/0 1 1 2 4 3 1 0 0 +15 6 10
L. Doncic 35 9/22 4/12 12/14 2 10 12 7 0 1 2 1 +8 34 38
A. Reaves 40 9/15 4/7 11/12 0 5 5 8 1 1 5 1 -2 33 36
M. Kleber 13 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 +14 2 3
J. LaRavia 26 4/14 2/7 0/0 2 3 5 2 1 0 1 1 +4 10 7
D. Knecht 17 1/4 1/3 1/2 0 1 1 2 2 0 0 1 +13 4 4
A. Thiero 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 1
J. Hayes 21 4/4 0/0 0/1 2 4 6 2 3 0 0 2 -2 8 17
Total 42/87 15/41 34/39 11 35 46 26 14 4 8 10 133
New Orleans / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Queen 28 4/12 0/0 7/8 2 5 7 3 5 1 1 0 -22 15 16
Y. Missi 24 1/5 0/0 0/0 2 4 6 1 4 0 2 0 -1 2 3
S. Bey 33 9/13 3/4 1/2 2 9 11 3 0 1 1 0 -6 22 31
B. McGowens 33 9/18 3/5 2/4 0 7 7 5 3 0 0 0 -15 23 24
J. Fears 27 7/14 1/3 6/6 0 2 2 3 2 1 1 0 -4 21 19
K. Looney 15 3/3 0/0 0/0 2 1 3 2 4 1 0 0 -4 6 12
J. Alvarado 28 5/12 2/8 0/0 0 0 0 2 4 0 0 0 -5 12 7
M. Peavy 30 5/10 3/5 0/0 0 2 2 1 3 2 2 0 -1 13 11
T. Alexander 21 3/4 1/1 0/0 0 2 2 3 2 0 1 1 -2 7 11
Total 46/91 13/26 16/20 8 32 40 23 27 6 8 1 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH101
HOU129
CLE115
BOS117
NYK116
TOR94
PHI134
ATL142
POR115
OKC123
MIN125
SAS112
SAC107
MEM115
LAL133
NOR121

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New Orleans Pelicans en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes