Boston se fait peur mais revient à l’équilibre face aux Clippers

Publié le 17/11/2025 à 0:19 Twitter Facebook

NBA – Les Celtics ont dû s'employer pour battre les Clippers (121-118) dans un match qu'ils ont longtemps dominé, avant de se faire une frayeur.

Payton Pritchard (Celtics) contre les ClippersLes Celtics sont passés tout près de laisser filer une nouvelle victoire en fin de match, mais ont tenu in extremis face au retour des Clippers dimanche (121-118). Les hommes de Joe Mazzulla ne se sont pas rendus la tâche facile, et Los Angeles y a cru jusqu'au bout.

Boston démarre pied au plancher en menant rapidement 11-2 alors que les Clippers doivent patienter quatre minutes pour inscrire un premier panier, le seul réussi par James Harden de toute la première période… Les joueurs de Tyronn Lue sont en retard sur les rotations défensives, Payton Pritchard et Derrick White sanctionnent derrière l'arc. Pritchard est en feu à 3-points avec quatre réussites dans les neuf premières minutes pour porter l'écart à 16 points (32-16).

Les Celtics ne plient pas l'affaire…

Los Angeles se relance par son banc, avec l'adresse extérieure du duo vétéran Brook LopezNicolas Batum, et l'audace des two-way contracts Jordan Miller et Kobe Sanders. Batum est remarquable par son activité pour sauver des ballons, contrer Jordan Walsh par derrière, ou volleyer des rebonds offensifs. Tout l'inverse des remplaçants de Boston, en grande difficulté.

Le retour aux affaires des titulaires change tout. Jaylen Brown s'amuse avec la défense adverse en transition ou à mi-distance. Un secteur où Derrick White est lui aussi dans un très bon soir, et en moins de quatre minutes, le come-back des Clippers est effacé, de 43-37 à 59-41. Le deuxième quart-temps vire un peu plus au vinaigre pour les visiteurs avec la blessure semble-t-il sérieuse au genou de Derrick Jones Jr. Avec 14 points de retard à la pause, Los Angeles semble à deux doigts de craquer.

James Harden tout proche de tout renverser en fin de match

Et la tendance se confirme au retour des vestiaires. Pritchard reprend son one-man show au shoot. Il ne faut cette fois que trois minutes au meneur des Celtics pour ajouter quatre tirs à 3-points à son total ! Boston mène de 24 points et semble en total contrôle de la rencontre. Moment choisi par Joe Mazzulla pour sortir Brown… Et les Clippers reprennent vie à nouveau ! Les visiteurs retrouvent leur jeu avec Harden et Ivica Zubac à la manœuvre. Los Angeles passe un 23-7 et impose son style avec un 11/12 aux lancers-francs pour son duo majeur. James Harden d'un gros step-back ramène les siens à seulement cinq points à la fin du troisième quart-temps.

Les Clippers ont le ballon pour égaliser en début de quatrième quart-temps mais n'en profitent pas. Et ils se font punir dans la foulée par Jaylen Brown de son premier tir à 3-points de la soirée puis d'un 2+1. L'ailier est en mode patron dans le quatrième quart-temps et pense mettre Boston à l'abri (106-93). Mais les visiteurs s'accrochent grâce à James Harden, retrouvé au retour des vestiaires.

Jusqu'au bout, les Celtics ne parviennent pas à tuer le match, même quand Derrick White leur redonne dix points d'avance à 79 secondes de la fin. Ce matelas est réduit à trois unités par Harden à 22 secondes du terme, à deux longueurs à 8″5, puis à une seule à deux secondes du buzzer ! Il est à deux doigts d'égaliser à la sirène mais sa dernière tentative est trop courte, et Boston peut pousser un ouf de soulagement.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le clutch ne réussit décidément pas à ces Celtics. En difficulté dans les dernières minutes des matchs depuis le début de saison, Boston a encore failli commettre l'irréparable. Les Clippers n'ont pas mené la moindre seconde du match, et ils ont pourtant eu le tir pour envoyer le match en prolongation. La faute à de nombreux tirs manqués près du cercle, pendant que James Harden retrouvait toutes ses sensations avec 32 de ses 37 points en deuxième période. Cela n'empêche pas les Celtics de revenir à 50 % de victoires avec ce septième succès de la saison.

– Brown se reprend, Prithcard et White confirment. Plus à la peine au scoring et dans l'adresse lors de ses trois dernières sorties, Jaylen Brown a retrouvé son agressivité offensive avec 33 points, mais à 14/33 au tir. Pour trouver de bons pourcentages, il fallait se tourner côté Boston vers Payton Pritchard et Derrick White. Comme contre Memphis mercredi, le duo était en réussite derrière l'arc avec 4/8 pour White (22 points), et surtout 8/13 pour Pritchard (30 points).

– L'hécatombe continue pour les Clippers avec Derrick Jones Jr. Sur une action en apparence anodine et un dribble mal maîtrisé par Jaylen Brown, l'ailier des Celtics vient percuter dans sa chute le genou de “DJJ”, jambe en extension. L'ailier s'est aussitôt tordu de douleur et est sorti sans pouvoir mettre de poids sur sa jambe blessée. De quoi laisser craindre le pire alors que Kawhi Leonard et Bradley Beal sont déjà absents. Pour parachever le tout, Jordan Miller n'a pu jouer en deuxième période, encore perturbé par sa blessure aux ischio-jambiers.

Boston / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Queta 33 7/16 0/0 0/1 6 3 9 3 2 1 0 1 +16 14 18
D. White 39 7/17 4/8 4/4 2 5 7 9 2 0 1 2 +20 22 29
J. Brown 39 14/33 1/7 4/7 3 9 12 3 1 2 1 1 +22 33 28
P. Pritchard 33 10/16 8/13 2/2 1 3 4 2 1 0 0 0 -15 30 30
J. Walsh 33 2/5 0/1 2/2 2 6 8 3 5 3 0 1 +4 6 18
S. Hauser 7 0/3 0/3 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 -16 0 -1
J. Minott 11 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -13 0 1
L. Garza 14 5/6 2/2 1/1 3 1 4 0 6 0 0 0 -14 13 16
A. Simons 12 0/3 0/2 0/0 0 0 0 2 1 0 2 0 -1 0 -3
B. Scheierman 18 1/3 1/2 0/0 2 0 2 2 1 0 1 1 +12 3 5
Total 46/103 16/39 13/17 20 29 49 26 21 6 6 6 121
LA Clippers / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Collins 30 8/13 1/4 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 -7 17 14
D. Jones Jr. 11 2/5 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 -9 5 4
I. Zubac 34 6/10 0/0 4/4 2 10 12 2 4 1 1 1 -15 16 27
J. Harden 38 9/22 5/11 14/15 1 6 7 8 3 1 3 0 -8 37 36
K. Dunn 25 1/5 1/3 3/4 1 3 4 3 2 0 3 1 -15 6 6
N. Batum 20 2/4 2/4 0/0 1 3 4 0 3 0 1 2 -1 6 9
B. Lopez 14 1/2 1/2 2/2 0 2 2 3 2 1 0 1 +11 5 11
B. Bogdanovic 35 4/10 1/5 2/2 0 4 4 3 2 0 2 0 +18 11 10
J. Miller 11 1/3 0/1 2/2 1 1 2 2 0 0 1 0 -5 4 5
K. Sanders 23 4/7 2/3 1/1 4 2 6 2 1 1 1 0 +16 11 16
Total 38/81 14/35 28/30 10 34 44 23 20 4 13 7 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Loris Belin
