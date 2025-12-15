Qui sont les 77 joueurs transférables à partir de ce 15 décembre ?

Le 15 décembre est une date importante dans le calendrier des dirigeants NBA. En effet, c’est à partir d’aujourd’hui que la plupart des joueurs ayant signé un contrat lors de la dernière « free agency » peuvent être échangés.
C’est l’ouverture officieuse de la période des transferts, qui prendra fin le 5 février prochain, car 77 nouveaux joueurs peuvent être échangés à partir d’aujourd’hui. Dont Chris Paul.
Écarté de la rotation des Clippers, le « Point God » devrait rapidement changer d’équipe, Los Angeles attendant de pouvoir le transférer depuis qu’il a été mis de côté. Est-ce qu’il sera le seul membre de l’équipe à bouger ? Nicolas Batum, Bradley Beal, James Harden et Brook Lopez deviennent échangeables à partir de ce lundi.
Parmi les autres All-Stars qui peuvent désormais être transférés, on retrouve donc Kyrie Irving, D’Angelo Russell, Fred VanVleet, Bradley Beal, James Harden, Chris Paul, Julius Randle et Damian Lillard.
LES 77 NOUVEAUX JOUEURS TRANSFÉRABLES
Atlanta Hawks
– Nickeil Alexander-Walker
– N’Faly Dante
– Luke Kennard
Boston Celtics
– Chris Boucher
– Luka Garza
– Josh Minott
Brooklyn Nets
– Cam Thomas
– Day’Ron Sharpe
– Ziaire Williams
Charlotte Hornets
– Mason Plumlee
Chicago Bulls
– Tre Jones
Cleveland Cavaliers
– Larry Nance Jr.
Dallas Mavericks
– Dante Exum
– Kyrie Irving
– D’Angelo Russell
Denver Nuggets
– Bruce Brown
– Tim Hardaway Jr.
Detroit Pistons
– Javonte Green
– Caris LeVert
– Duncan Robinson
Golden State Warriors
–
Houston Rockets
– Clint Capela
– Dorian Finney-Smith
– Jeff Green
– Aaron Holiday
– Josh Okogie
– Jae’Sean Tate
– Fred VanVleet
Indiana Pacers
–
Los Angeles Clippers
– Nicolas Batum
– Bradley Beal
– James Harden
– Brook Lopez
– Chris Paul
Los Angeles Lakers
– Deandre Ayton
– Jaxson Hayes
– Jake LaRavia
– Marcus Smart
Memphis Grizzlies
– Ty Jerome
– Jock Landale
– Cam Spencer
Miami Heat
– Dru Smith
Milwaukee Bucks
– Thanasis Antetokounmpo
– Cole Anthony
– Amir Coffey
– Gary Harris
– Kevin Porter Jr.
– Bobby Portis
– Taurean Prince
– Jericho Sims
– Gary Trent Jr.
– Myles Turner
Minnesota Timberwolves
– Bones Hyland
– Joe Ingles
– Julius Randle
New Orleans Pelicans
– Kevon Looney
New York Knicks
– Jordan Clarkson
– Landry Shamet
– Guerschon Yabusele
Oklahoma City Thunder
– Ajay Mitchell
Orlando Magic
– Tyus Jones
– Mo Wagner
Philadelphia 76ers
– Justin Edwards
– Eric Gordon
Phoenix Suns
– Collin Gillespie
– Nigel Hayes-Davis
Portland Trail Blazers
– Damian Lillard
– Blake Wesley
Sacramento Kings
– Drew Eubanks
– Doug McDermott
– Dennis Schroder
San Antonio Spurs
– Bismack Biyombo
– Luke Kornett
– Jordan McLaughlin
– Lindy Waters
Toronto Raptors
– Sandro Mamukelashvili
– Garrett Temple
Utah Jazz
–
Washington Wizards
– Marvin Bagley
– Anthony Gill