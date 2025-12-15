Qui sont les 77 joueurs transférables à partir de ce 15 décembre ?

Le 15 décembre est une date importante dans le calendrier des dirigeants NBA. En effet, c’est à partir d’aujourd’hui que la plupart des joueurs ayant signé un contrat lors de la dernière « free agency » peuvent être échangés.

C’est l’ouverture officieuse de la période des transferts, qui prendra fin le 5 février prochain, car 77 nouveaux joueurs peuvent être échangés à partir d’aujourd’hui. Dont Chris Paul.

Écarté de la rotation des Clippers, le « Point God » devrait rapidement changer d’équipe, Los Angeles attendant de pouvoir le transférer depuis qu’il a été mis de côté. Est-ce qu’il sera le seul membre de l’équipe à bouger ? Nicolas Batum, Bradley Beal, James Harden et Brook Lopez deviennent échangeables à partir de ce lundi.

Parmi les autres All-Stars qui peuvent désormais être transférés, on retrouve donc Kyrie Irving, D’Angelo Russell, Fred VanVleet, Bradley Beal, James Harden, Chris Paul, Julius Randle et Damian Lillard.

LES 77 NOUVEAUX JOUEURS TRANSFÉRABLES

Atlanta Hawks

– Nickeil Alexander-Walker

– N’Faly Dante

– Luke Kennard

Boston Celtics

– Chris Boucher

– Luka Garza

– Josh Minott

Brooklyn Nets

– Cam Thomas

– Day’Ron Sharpe

– Ziaire Williams

Charlotte Hornets

– Mason Plumlee

Chicago Bulls

– Tre Jones

Cleveland Cavaliers

– Larry Nance Jr.

Dallas Mavericks

– Dante Exum

– Kyrie Irving

– D’Angelo Russell

Denver Nuggets

– Bruce Brown

– Tim Hardaway Jr.

Detroit Pistons

– Javonte Green

– Caris LeVert

– Duncan Robinson

Golden State Warriors

–

Houston Rockets

– Clint Capela

– Dorian Finney-Smith

– Jeff Green

– Aaron Holiday

– Josh Okogie

– Jae’Sean Tate

– Fred VanVleet

Indiana Pacers

–

Los Angeles Clippers

– Nicolas Batum

– Bradley Beal

– James Harden

– Brook Lopez

– Chris Paul

Los Angeles Lakers

– Deandre Ayton

– Jaxson Hayes

– Jake LaRavia

– Marcus Smart

Memphis Grizzlies

– Ty Jerome

– Jock Landale

– Cam Spencer

Miami Heat

– Dru Smith

Milwaukee Bucks

– Thanasis Antetokounmpo

– Cole Anthony

– Amir Coffey

– Gary Harris

– Kevin Porter Jr.

– Bobby Portis

– Taurean Prince

– Jericho Sims

– Gary Trent Jr.

– Myles Turner

Minnesota Timberwolves

– Bones Hyland

– Joe Ingles

– Julius Randle

New Orleans Pelicans

– Kevon Looney

New York Knicks

– Jordan Clarkson

– Landry Shamet

– Guerschon Yabusele

Oklahoma City Thunder

– Ajay Mitchell

Orlando Magic

– Tyus Jones

– Mo Wagner

Philadelphia 76ers

– Justin Edwards

– Eric Gordon

Phoenix Suns

– Collin Gillespie

– Nigel Hayes-Davis

Portland Trail Blazers

– Damian Lillard

– Blake Wesley

Sacramento Kings

– Drew Eubanks

– Doug McDermott

– Dennis Schroder

San Antonio Spurs

– Bismack Biyombo

– Luke Kornett

– Jordan McLaughlin

– Lindy Waters

Toronto Raptors

– Sandro Mamukelashvili

– Garrett Temple

Utah Jazz

–

Washington Wizards

– Marvin Bagley

– Anthony Gill