Chris Paul se dit « en paix » avec sa situation

Cela fait maintenant une semaine que les Clippers ont décidé de se séparer de Chris Paul. Depuis, le meneur est dans le flou et les choses pourraient se décanter à partir du 15 décembre, car il s’agit de la date à laquelle il pourra être utilisé dans un éventuel transfert.

Comme il a désormais un peu plus de recul sur toute la situation, « CP3 » tente de ne pas se laisser abattre. Positivant par rapport à ce que lui permet ce départ, non officiel, car il reste un joueur de Los Angeles…

« Ça a été un peu dingue ces derniers jours, et c’est le moins que l’on puisse dire » déclare-t-il d’abord chez People.com, avant de relativiser. « Mais je suis à la maison. Ma fille a eu des sélections à passer, mon neveu a joué un match de basket et mon fils a un match qui arrive le 12… »

À 40 ans passés, Chris Paul a déjà prévu de prendre sa retraite à la fin de cette saison, sa 21e dans la ligue, notamment pour se rapprocher de sa famille. C’est d’ailleurs ce qui l’avait motivé à revenir chez les Clippers, où il sans doute connu ses meilleures années de basketteur, pour sa dernière danse en NBA.

Où (et quand) terminera-t-il sa carrière ?

Dans l’idéal, le futur Hall of Famer aimerait maintenant retrouver une franchise, alors qu’il attirait aussi les Knicks, les Bucks, les Suns et les Mavericks l’été dernier. Mais en aura-t-il les moyens, entre sa production limitée (2.9 points, 3.3 passes et 1.8 rebond de moyenne) et son caractère bien trempé ?

« Je suis en paix avec tout ça » admet-il cependant. « Plus que tout, je suis enthousiaste à l’idée d’être proche du jeu et d’avoir la chance de jouer un petit rôle en fonction de ce à quoi ressemblera la suite pour moi. »

Des mots finalement assez proches de ceux relayés par Chris Haynes, ce week-end : « Je me tiens simplement prêt. Je joue au basket actuellement. Je ne sais pas ce qui m’attend, je suis encore marqué par tout ça, je continue de digérer la chose, mais je me tiens prêt » confiait alors Chris Paul.

D’après The Stein Lein, les Clippers envisageraient en tout cas de collaborer avec « CP3 » et son agent, afin de mettre en place un transfert qui contenterait les deux camps. Rendez-vous dans quelques jours, donc.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.