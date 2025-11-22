Chris Paul prendra bien sa retraite à la fin de la saison

C’est sur les réseaux sociaux que Chris Paul a officialisé une nouvelle à laquelle on s’attendait déjà depuis plusieurs semaines. Au printemps prochain, il prendra ainsi sa retraite et mettra donc fin à sa carrière, longue de 21 saisons en NBA.

Comme un symbole, c’est avant son ultime déplacement en Caroline du Nord, l’État dont il est originaire, que « CP3 » a confirmé qu’il s’agissait de sa dernière année dans la ligue.

Hall of Famer en puissance, Chris Paul était revenu cet été chez les Clippers pour se rapprocher de sa famille. Une « évidence » à ses yeux et une manière de conclure son aventure NBA au sein d’une franchise avec laquelle il aura beaucoup brillé, à la fois individuellement et collectivement.

Redevenu remplaçant, le meneur de 40 ans connaît actuellement la pire campagne de sa carrière, avec seulement 2.5 points, 3.3 passes, 1.8 rebond et 1 interception de moyenne (sur environ 14 minutes). Il lui est même arrivé d’enchaîner cinq « DNP » de rang ce mois-ci, mais il a récemment retrouvé une place dans la rotation de Los Angeles.

Sur le plan collectif, les Clippers peinent pour le moment à décoller (13e place à l’Ouest) et Chris Paul espère sans doute que la tendance s’inversera rapidement, histoire de raccrocher après une ultime campagne de playoffs. Et pourquoi pas sur ce titre derrière lequel il a longtemps couru…

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 10 13:42 27.3 27.3 100.0 0.5 1.3 1.8 3.3 1.5 1.0 1.1 0.0 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.