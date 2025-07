Chris Paul prêt à disputer sa dernière saison en carrière

À 40 ans passés, Chris Paul s'apprête lentement mais sûrement à tourner la page. Pour autant, sera-t-il prêt à se laisser une ultime chance de remporter ce titre après lequel il court depuis 2005 ? Cette question reste en suspens, d'autant qu'il semble être exigeant concernant son rôle, malgré un niveau de jeu en déclin.

Ce qui semble sûr, en revanche, c'est que « CP3 » n'ira pas plus loin qu'une éventuelle 21e saison en NBA.

« Au maximum ? [J'ai l'intention de jouer] un an de plus » a-t-il répondu au cours d'une interview avec Jemele Hill, lors d'un festival du film à Miami. « Je viens juste de terminer ma 20e saison et c'est déjà un privilège en soi. Mais j'ai passé plus de la moitié de ma vie en NBA, et c'est une chance, sauf que l'on ne les rattrape pas ces années, avec les enfants et la famille. Ma grand-mère, qui me regarde jouer à chaque fois… Je ne peux pas passer des moments avec elle, je ne peux pas la serrer dans mes bras. Pas plus que mes oncles et mes tantes. [Je ne peux pas le faire] autant que je le voudrais. »

Pisté ces dernières semaines par les Bucks, les Mavericks, les Clippers ou encore les Suns, Chris Paul n'a eu de cesse de répéter, récemment, qu'il souhaitait prioriser son rôle de père. Sa longévité n'est plus à démontrer mais, pour se rapprocher de sa famille, il semble opter pour un retour sur la côte Ouest, près de la Californie…

Libre de tout engagement, le futur Hall of Famer vient en tout cas de boucler un exercice à 8.8 points, 7.4 passes, 3.6 rebonds et 1.3 interception de moyenne. Il n'avait jamais été aussi peu productif, mais sur une vingtaine de minutes, et sans doute en sortie de banc, il reste en mesure d'apporter de bonnes choses à un prétendant au titre.