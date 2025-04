Chris Paul valide son record de longévité

En NBA, onze joueurs ont disputé les 82 matchs de la saison 2024/25. On pense à Nickeil Alexander-Walker, Jarrett Allen, Malik Beasley, Mikal Bridges bien sûr, Bub Carrington, Jalen Green, Buddy Hield et Jaden McDaniels. Mais à San Antonio, ils sont carrément trois à l’avoir fait : Harrison Barnes, Julian Champagnie et surtout Chris Paul.

On écrit ici « surtout » car, en réussissant cette prouesse pour la première fois depuis 2014/15, « CP3 » devient tout simplement le premier joueur de l’histoire à le faire dans sa 20e année (ou plus) ! À 39 ans et 342 jours, il devient en outre le troisième joueur le plus âgé à réussir pareil accomplissement, derrière Michael Jordan (40 ans et 58 jours) et John Stockton (41 ans et 21 jours).

« C’est fou » réagit celui qui a été titulaire à… 82 reprises cette saison. « J’en parlais avec ma femme et, quand tu es dedans, tu n’y penses pas vraiment. Tu te dis juste que tu en es au 30e match, au 40e match, et ainsi de suite. »

Bientôt le 7e joueur à disputer 21 saisons ?

Et Chris Paul d’ajouter, en donnant du crédit à Harrison Barnes, sur une impressionnante série de 304 matchs joués d’affilée : « En 20 ans de carrière, c’est seulement la deuxième fois que je joue 82 matchs dans une saison. En ayant joué aussi longtemps, je sais à quel point c’est difficile de le faire. C’est la raison pour laquelle j’ai autant de respect pour Harrison, qui le fait pour la troisième année de suite. Pareil pour Mikal [556 matchs d’affilée, ndlr], qui était mon coéquipier et qui n’a jamais raté un match… »

Certes moins productif individuellement (8.8 points, 7.4 passes, 3.6 rebonds, 1.3 interception) et encore absent des playoffs, Chris Paul n’en reste pas moins un modèle de longévité et donc un exemple à suivre pour la jeune génération. On imagine que cela va suffire à le convaincre de jouer au moins une année de plus, même s’il continue de se montrer flou à ce propos…

« Je sais qu’il m’en reste encore dans le réservoir, mais je pense que l’été sera le bon moment pour tout évaluer, les possibilités… En tout cas, l’amour du jeu est toujours là » explique celui qui visera une 21e saison en 2025/26. Comme Vince Carter, Kevin Garnett, LeBron James, Dirk Nowitzki, Robert Parish et Kevin Willis avant lui.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 81 28 42.8 37.8 93.2 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.2 1.6 0.3 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.