Pour Chris Paul, une saison pleine mais un avenir flou

Il s’apprête peut-être à boucler sa saison la moins productive en carrière (8.8 points, 7.6 passes, 3.6 rebonds et 1.3 interception en 28 minutes, à 43% d’adresse), mais Chris Paul est aussi sur le point de terminer sa deuxième saison en carrière à 82 matchs après… 2014/15, époque Clippers.

À la manière d’un John Stockton avant lui, le futur Hall of Famer garde une place de titulaire dans la meilleure ligue du monde, à l’approche de ses 40 ans. Et dimanche, il pourrait tout simplement devenir le premier joueur de l’histoire à finir un exercice avec 82 rencontres au compteur, dans sa 20e année (ou plus) d’ancienneté…

La conclusion d’une saison qui, à titre individuel, aura été très riche pour Chris Paul, devenu le deuxième meilleur passeur et le deuxième meilleur intercepteur de l’histoire au cours des derniers mois, devant Jason Kidd mais derrière John Stockton à chaque fois.

« Vous ne savez jamais où votre carrière et votre parcours va vous mener » explique le meneur, qui avait signé chez les Spurs pour un an l’été dernier. « Je n’aurais jamais imaginé me retrouver à San Antonio mais également que ma carrière se termine sans être passé par ici. J’aurais quand même adoré [Gregg Popovich] et j’aurais aussi un peu connu Victor [Wembanyama], Harrison [Barnes], tous ces gars-là, mais c’est incroyable d’avoir pu créer une connexion avec eux qui durera toute une vie. »

Des progrès, pas de playoffs et des leçons

Pour autant, à titre collectif, Chris Paul n’a pas connu autant de succès et, même si les résultats de sa franchise se sont encore une fois améliorés la saison suivant son arrivée, San Antonio passant de 27% à 41% de victoires, il va manquer les playoffs pour la deuxième année consécutive. Du jamais-vu pour lui depuis… ses deux premières saisons en NBA (2005/06 et 2006/07).

Il faut dire que les Spurs n’ont pas été vernis, entre les problèmes de santé de Gregg Popovich et ceux de Victor Wembanyama, qui auront mis à mal leur réussite collective. Sans pour autant gâcher son expérience texane.

« J’ai énormément, énormément appris. J’apprends même constamment » assure le « Point God ». « Tout le monde se demande quelles connaissances je transmets, mais je suis toujours en train d’observer et de faire attention aux différentes tendances, aux différents changements de la ligue, aux joueurs et aux mouvements. J’ai tellement de gratitude pour les gars, le staff médical, les fans, Gregg Popovich, Manu [Ginobili], Tim [Duncan] et tant d’autres… »

Et Chris Paul d’ajouter, concernant l’avenir de cette jeune équipe : « C’est complètement différent quand [De’Aaron] Fox et Victor [Wembanyama] sont là. La motivation est différente lorsque tu fais partie d’une équipe de playoffs, quand tu luttes et que tu te prépares pour ça. C’est ce que j’espérais en arrivant ici en début de saison : que nos gars puissent jouer des matchs significatifs, mais je sais que ça va arriver dans le futur… »

Rempilera, rempilera pas ?

Un futur indécis pour « CP3 », en fin de contrat cet été. Que ce soit Steve Kerr, son ancien coach à Golden State, ou Harrison Barnes, son coéquipier à San Antonio, ils sont en tout cas déjà plusieurs à manifester leur envie de voir l’intéressé poursuivre sa carrière au-delà de l’exercice 2024/25.

Mais, là encore, Chris Paul « évaluera la situation après la saison », une fois qu’il en aura « discuté avec sa famille » et, ce, après avoir annoncé en décembre qu’il se voyait raccrocher « peut-être [dans] un ou deux ans… ».

« J’essaie toujours de le déterminer. Mais l’aspect le plus difficile, c’est que j’adore ce sport, j’adore jouer, j’adore tout ça. Mais c’est aussi difficile quand je rentre à la maison et que je dois regarder les matchs de mes enfants sur iPad ou je ne sais quoi… C’est ça qui me tiraille actuellement » révélait alors l’ancien des Hornets, des Clippers ou encore des Rockets, également en pleine réflexion sur son après-carrière.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 79 28 42.8 37.7 93.1 0.4 3.2 3.6 7.5 1.8 1.2 1.6 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.