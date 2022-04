Chris Paul, le monsieur record de franchise !

Après deux défaites de suite, les Suns ont enfin gagné leur 63e match cette saison, face aux Lakers, et ainsi battu le record de franchise. Avant ça, Phoenix avait par deux fois remporté 62 matches, en 1992/1993 puis en 2004/2005.

Les finalistes 2021 établissent donc un nouveau record pour la franchise de l’Arizona et ce dernier pourrait monter à 66 succès, si jamais Chris Paul et compagnie raflent les trois dernières rencontres.

« On en parle tout le temps : il faut tout célébrer », annonce le meneur de jeu, qui ne veut pas bouder son plaisir, dans les colonnes de l’Arizona Central. « Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Devin Booker a vécu des saisons compliquées, avec seulement 19 victoires. »

Paul, lui, est un habitué des records de franchise, car il en a déjà établi trois. En 2007/2008 avec les Hornets (56-26), puis avec les Clippers en 2013/2014 (57 victoires) et les Rockets, trois saisons plus tard, et leurs 65 succès en 2017/2018. On peut désormais ajouter celui de cette saison avec Phoenix.

« Ce serait sympa de gagner le titre avec tout ça », commente le All-Star, toujours pour l’AZ Central. « C’est l’objectif et on travaille pour ça. Je ne prends pas ça à la légère, car c’est du boulot. Beaucoup de boulot, année après année. Au fond, on veut une chance de gagner le titre, au moins une et je suis reconnaissant d’en avoir une dans ce groupe. »

« Chris Paul a changé la trajectoire de ma carrière »

Détenir quatre records de franchise, c’est du jamais-vu pour un joueur. Jusque-là, « CP3 » partageait cet honneur avec Anthony Johnson, qui était avec New Jersey en 2002 (52 victoires), Indiana en 2004 (61) puis Dallas en 2007 (65). Mais ce dernier n’était qu’un remplaçant et cet ancien meneur n’a jamais eu la même importance, dans ces différentes équipes, que Paul évidemment, qui était toujours au centre des projets et une star incontestable de l’effectif.

« Cela démonte sa grandeur, sa longévité, mais aussi son amour pour ce sport, ainsi que son travail », énumère Monty Williams.

Comme Chris Paul le disait, les Suns ont changé drastiquement de visage et d’ambitions depuis deux ans. Il suffit de rappeler qu’entre 2016/2017 et 2018/2019, soit en trois saisons pleines, les Suns avaient gagné un total de 64 matches (24, 21 et 19). Cette saison, en moins de six mois, ils en ont donc remporté 63…

« Paul a changé la trajectoire de ma carrière », se réjouit Devin Booker, qui a vécu ces saisons difficiles et mangé son pain noir pendant plusieurs années. « J’ai toujours été fan de lui et maintenant je le découvre en coulisses. Tout le monde a pu voir ce qu’il a fait pendant ses 20 ans de carrière. J’ai le privilège de voir ça, derrière le rideau, au quotidien. Je me comporte comme une éponge à côté de lui. »