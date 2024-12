Chris Paul devient le 2e meilleur passeur de l’histoire de la NBA

Il n’avait besoin que de trois passes pour dépasser Jason Kidd, mais Chris Paul a fait beaucoup mieux puisque le meneur des Spurs a signé 10 passes dans la victoire face aux Pelicans, et le voilà solidement installé à la 2e place du classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la NBA. Avec 12 099 passes, il double Jason Kidd (12 091 passes), mais il va rester derrière l’intouchable John Stockton et ses 15 806 passes, toutes signées au Jazz.

En revanche, comme John Stockton, il est devenu cette nuit le deuxième joueur, après l’ancien meneur de Utah, à enregistrer un 600e match à 10 passes et plus. L’histoire retiendra que c’est sur une passe pour Victor Wembanyama qu’il a dépassé Jason Kidd, et c’était face à sa première franchise, les New Orleans Pelicans.

Victor Wembanyama voulait participer à cet événement

« Il fallait que je participe à cette fête », a expliqué « Wemby ». « La célébration, c’était le meilleur moment. Je suis très, très fier de lui. Il est incroyable, il ne fait pas les choses à moitié. Il n’est jamais sur le terrain juste pour être sur le terrain. Il essaie de gagner, de trouver des solutions. C’est un trait de caractère que l’on retrouve chez tous ces joueurs, ces grands joueurs qui ne faiblissent pas pendant des années et des années. »

Les Spurs avaient tout prévu puisque 20 secondes après cette passe historique, distribuée au milieu du 2e quart-temps, Mitch Johnson a pris un temps-mort pour que la franchise lance une vidéo hommage sur les écrans géants.

« Vic était absent depuis quelques matches », a rappelé Chris Paul. « Il est revenu juste à temps. C’est vraiment cool de faire partie de son parcours. Les gars m’ont offert un cadeau mémorable. Pas seulement une victoire, mais un ballon et une image globale de toutes les équipes avec lesquelles j’ai joué, mais surtout de tous les gars que j’ai aidés au cours de ma carrière. Je ne m’attendais vraiment pas à cela ».

Une pensée pour Jason Kidd

En carrière, Chris Paul a ainsi offert ses passes à 173 coéquipiers, dont Willie Green, aujourd’hui entraîneur des Pelicans. « C’est incroyable de voir ce qu’il fait encore », a réagi ce dernier, qui a évolué pendant trois ans avec Chris Paul. « Sa tête fonctionne toujours comme s’il était en train d’assimiler le jeu. Il travaille avec ces gars à l’entraînement et on peut voir la progression de l’équipe depuis qu’il est arrivé ici ».

Quant au héros de la soirée, il a une pensée pour Jason Kidd, ancien adversaire coriace sur les terrains, et désormais voisin texan à la tête des Mavericks.

« Il avait obtenu son 100e triple-double contre moi », se souvient très bien Chris Paul. « Cela signifie que j’ai joué longtemps. Mais J. Kidd l’a fait aussi, et c’est ce que j’apprécie. Je ne pense pas que les gens réalisent que plus on joue longtemps dans cette ligue, plus on prête attention aux gars qui ont eu de la longévité. Je suis donc très reconnaissant d’être encore là. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 23 29 43.3 35.3 100.0 0.6 3.3 3.9 8.5 1.9 1.4 1.8 0.2 10.4 Total 1295 34 47.1 36.9 87.1 0.6 3.9 4.5 9.3 2.4 2.0 2.3 0.2 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.