Victor Wembanyama sauve les Spurs d’un mauvais coup des Pelicans

Un mélange de satisfaction et d’admiration pouvait se lire dans les yeux de Mitch Johnson. Lorsque Victor Wembanyama s’est présenté aux lancers-francs pour sceller la victoire texane (121-116), l’entraîneur intérimaire des Spurs a fixé son poulain pendant de longues secondes. Car le rookie de l’année 2024 est passé par une myriade d’émotions.

De la peur, lors d’une mauvaise chute sur le dos en début de match, à l’allégresse d’un succès arraché dans les derniers instants. Cette 12e victoire en 24 matchs, « Wemby » en a encore été le principal artisan avec un dernier tir primé plein axe à 37 secondes du terme. « Je ne doute jamais de Victor dans ces moments-là : je suis content que le tir soit rentré », apprécie Mitch Johnson.

Les poings serrés, l’intérieur tricolore a conclu une performance de choix avec un 9e double-double cette saison (25 points à 9/16 aux tirs dont 3/7 à 3-points, 10 rebonds et 3 contres en 26 minutes), après avoir manqué le back-to-back contre les Bulls et les Kings.

À la question « comment vous en êtes-vous sortis ce soir ? » posée en bord de terrain par la télévision locale, Chris Paul – le ballon du match sous le bras – a répondu du tac au tac : « Vic ! ». Avant d’ajouter : « Il a mis des tirs importants, il a pris des gros rebonds : c’est une belle victoire d’équipe ».

Les Pelicans tout proche du hold-up

La poignée de spectateurs partie avant la fin du match du Frost Bank Center était loin de s’imaginer un tel scénario : comptant encore onze points d’avance à cinq minutes du terme (114-103), les Spurs ont enchaîné erreur sur erreur, entre des actions précipitées et des pertes de balles évitables. Le calme et la sérénité apportés par Stephon Castle (22 points, 5 rebonds et 4 passes) dans le dernier quart-temps a tout d’un coup laissé place aux « démons » de la saison dernière. « C’est une victoire de caractère car tout n’a pas été simple », souffle Mitch Johnson, en référence aux nombreux pépins physiques des Spurs en première mi-temps.

Envie, intensité, jeu de relance et enthousiasme : les Spurs ont mis l’accélérateur en fin de première période, sous l’impulsion du très athlétique Charles Bassey (16 poins et 12 rebonds) et de Jeremy Sochan (7 points et 5 rebonds), dans un rôle de dynamiteur. Privés de Brandon Ingram, touché à la cheville gauche contre OKC la veille et sans doute indisponible pour de longues semaines, les Pelicans ont tenté de jouer les trouble-fêtes. En back-to-back, Trey Murphy III (25 points, 6 rebonds et 5 passes) et sa bande ne sont pas passés loin du hold-up parfait…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’infirmerie des Spurs se remplit. Alors que Tre Jones, touché à l’épaule gauche, est toujours sur le flanc, Zach Collins et Keldon Johnson, respectivement touchés au dos et au mollet, ne sont pas retournés en jeu après leurs blessures. « Je déteste toujours quand on a plus de deux jours de repos dans la saison. Je pense que ça perturbe le rythme des joueurs », souffle Mitch Johnson.

– Chris Paul est devenu le 2e meilleur passeur de l’histoire de la NBA. Comme un symbole, c’est sur un tir primé de Victor Wembanyama au cœur du 2e quart-temps que « CP3 » a dépassé Jason Kidd, l’entraîneur des Mavs, et ses 12 091 passes décisives. « C’est ce que je retiens vraiment de ce match », souligne Mitch Johnson, en précisant qu’ « avoir l’opportunité de l’observer de près est un privilège ». « Dépasser Magic Johnson ou encore Jason Kidd… C’est l’un de ces records que beaucoup pensaient inaccessibles. Chris mérite amplement tous les louanges et l’attention qui découlent de ce record ».

– Yves Missi en double-double. L’intérieur camerounais, né en Belgique, a signé son 6e double-double de la saison : il a terminé avec 18 points et 14 rebonds (deux records). Avec, en prime, un gros dunk sur « Wemby ».

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.