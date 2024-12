Brandon Ingram retourne à l’infirmerie pour un bout de temps…

À le voir se tordre de douleur sur le terrain puis quitter la salle avec des béquilles, on se doutait que son entorse était sérieuse, et les examens ont confirmé que Brandon Ingram serait absent pour une durée indéterminée ! Touché à la cheville gauche, l’ailier des Pelicans s’est blessé dans la défaite contre le Thunder, en retombant sur le pied de Lu Dort. Sur l’action, les arbitres lui avaient d’ailleurs sifflé une faute offensive.

Meilleur marqueur des Pelicans avec une moyenne de 23,2 points par match, Brandon Ingram venait tout juste de reprendre le chemin des terrains, et il avait inscrit 29 points lors de la victoire contre les Suns. Un succès qui avait mis fin à une série de neuf défaites consécutives.

Cette blessure s’ajoute aux soucis récurrents de l’équipe, qui n’a toujours pas pu aligner ensemble ses trois All-Stars : Brandon Ingram, Zion Williamson et Dejounte Murray. Ce soir, les Pelicans se déplacent à San Antonio, et seul Murray sera donc en tenue parmi ce « Big Three », et Willie Green va devoir en demander plus à Trey Murphy II et Herb Jones pour compenser l’absence d’Ingram.