Sur un contre au buzzer, les Pelicans terrassent les Suns

Après neuf défaites d’affilée, les Pelicans renouent avec la victoire avec une victoire sur le fil (126-124), et elle est arrachée sur un contre d’Herb Jones sur Devin Booker à la dernière seconde !

Avant cela, les Pelicans pensaient avoir fait le plus dur en effaçant un déficit de 11 points (65-54) pour finalement mener de huit points à six minutes de la fin (111-103). Un comeback signé Brandon Ingram, en feu dans le 3e quart-temps.

S’en suit une fin de match aussi intense qu’indécise. C’est Royce O’Neale qui piège des Pelicans inattentifs au milieu de terrain, tandis que Mason Plumlee arrache le rebond offensif et dunke. En une minute, tout est à refaire pour New Orleans, et Willie Green prend un temps-mort. Il décide de jouer « small ball » avec la sortie d’Yves Missi. Option gagnante et les Pelicans reprennent six points d’avance (116-110).

Des séries dans le « money time »

Derrière, le revenant Brandon Ingram se fait piquer la balle par O’Neale, et les Suns enchaînent par un 7-0 avec Devin Booker qui prend le match à son compte. Les Suns sont devant à l’entrée du « money time » : 117-116. Le yo-yo continue ! Les Pelicans répondent par un… 5-0, et c’est du délire dans les tribunes. Le match devient complètement fou, et ça passe d’un camp à l’autre, comme sur ce alley-oop de Trey Murphy III qui n’était pas revenu en défense.

Il reste 14 secondes à jouer, et les Pelicans mènent 125-121. La balle à Devin Booker qui loupe son 3-points, mais au milieu d’une forêt de bras, la balle parvient à Tyus Jones, qui trouve Grayson Allen, seul sur sa droite pour planter un 3-points : 125-124.

Il reste trois secondes à jouer. Les Suns font faute sur CJ McCollum, et l’arrière manque un lancer sur deux. Les Suns ont une balle pour égaliser ou gagner. À nouveau, la balle à Booker, qui bafouille son dribble, et tente un shoot impossible. Jones écrase la balle, et les Pelicans s’imposent in extremis. Leur première victoire en dix matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour gagnant de Brandon Ingram. Après une absence de cinq matches, Brandon Ingram effectuait son retour, et il n’est pas passé inaperçu… Notamment par son coup de chaud du 3e quart-temps. Déchaîné, il va y inscrire 21 de ses 29 points pour permettre aux Pelicans de renverser le cours du match. À l’arrivée, un match plein avec 29 points donc et 7 rebonds à 10 sur 19 aux tirs.

– L’infirmerie se vide… Pour la première fois depuis fin octobre, les Pelicans ont pu s’appuyer sur cinq de leurs six meilleurs joueurs, et la doublette Jones-Murphy a beaucoup pesé en défense. Le duo Murray-McCollum apprend à jouer ensemble, et ça devrait permettre de redresser la barre d’ici les fêtes de fin d’année.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.