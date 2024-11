Brandon Ingram a battu les prises à deux des Nuggets

La rencontre entre Pelicans et Nuggets la nuit passée s’est jouée en l’absence de nombreux protagonistes majeurs. Alors que les visiteurs ont voyagé à NOLA sans Nikola Jokic et Mike Malone, les locaux devaient à nouveau faire sans trois cadres (Zion Williamson, CJ McCollum et Dejounte Murray).

Brandon Ingram, lui, était bien présent et a parfaitement répondu aux attentes pour mener son équipe, sur une mauvaise série de six défaites de rang, à la victoire. Obligé d’augmenter son volume de tirs cette saison en raison des absences – plus de 19 par rencontre, un record en carrière – il a sans doute signé son meilleur match de l’année.

En alternant entre attaque de cercle, du « turnaround » à mi-distance, le plus souvent depuis la ligne de fond, et du tir à 3-points, il a logiquement concentré l’attention de la défense des Nuggets sur lui.

« Il est énorme pour nous. Sa contribution, soir après soir, est d’un niveau énorme. Il voit des prises à deux, des prises à trois. Ils le prennent sur tout terrain, ils essaient de l’épuiser. Il gère tout cela avec grâce », juge Willie Green.

« J’ai le sentiment que c’était déjà arrivé par le passé », constate son joueur qui, face à cette doublette défensive des Nuggets, n’a pas paniqué et ressorti de bons ballons vers ses coéquipiers. « Mais j’imagine qu’avec les absents, je vois clairement plus d’opposition en allant au cercle, en sortant du ‘pick-and-roll’. Il y en a un peu plus, oui », confirme-t-il.

Rester positif malgré tout

Ce qui ne l’a pas empêché de signer l’un de ses matchs les plus accomplis de la saison avec 29 points (12/26 aux tirs dont 3/9 de loin), 9 rebonds, 7 passes et +18 au score lorsqu’il était en jeu. « Il s’agit d’analyser la situation, de regarder l’espace quand je peux attaquer. Je cherche les ouvertures en attaque », résume l’ailier.

Ce dernier fait ainsi le bonheur de son coéquipier Brandon Boston Jr. « On a des jeux assez similaires. C’est facile d’avoir un autre gars vers qui je peux me tourner sur le terrain et qui peut obtenir un panier quand il le veut. C’est facile quand il me fait confiance avec le ballon pour prendre les bonnes décisions », apprécie l’auteur de 19 points cette nuit.

En revanche, connaître un début de saison aussi compliqué niveau résultat en raison de la cascade de blessures, est moins simple. Brandon Ingram, dont le futur avec cette équipe reste flou, tente ainsi de montrer l’exemple en restant positif.

« Je crois que personne ne veut être entouré d’énergie négative. J’ai le sentiment qu’à chaque fois qu’on est sur le terrain, on a une chance de gagner donc j’essaie de me montrer encourageant », termine-t-il.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 13 33 46.9 35.2 90.0 1.1 5.1 6.2 5.2 2.5 0.8 3.5 0.5 23.0 Total 490 33 46.8 36.2 78.7 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.