Stats & Highlights | Les Wolves résistent aux 60 points de De’Aaron Fox

Il était le MVP de la soirée tout désigné. Seulement De’Aaron Fox, malgré un record de franchise (60 points à 22/35 aux tirs !), et ses Kings n’ont pas été en mesure de battre les Wolves en prolongation. Le meneur de Sacramento s’est pourtant démultiplié en marquant 26 points à cheval sur le quatrième quart-temps et les cinq minutes supplémentaires.

Derrière lui, seuls deux joueurs ont passé la barre des 10 points tandis que Minnesota, portés par les 36 unités d’Anthony Edwards, a pu s’appuyer sur beaucoup plus de ressources : sept joueurs à 10 points ou plus. Avec cette victoire sur le fil, les Wolves (7v-6d) rebasculent dans le positif avec le même bilan que leurs adversaires.

Ils se rapprochent des Nuggets qui eux, privés de Nikola Jokic (raisons personnelles) ainsi que Mike Malone, n’ont pas été en mesure de s’imposer sur le parquet des Pelicans. Brandon Ingram (29 points), malgré une cheville qui a tourné, a été le fer de lance d’une équipe qui peine à sortir de la queue du tableau à l’Ouest.

Les Rockets confirment

Dans la même conférence, les Rockets confirment leur bonne forme du moment avec une 4e victoire de suite, aux dépens des Clippers. Et ceci sur la base d’un triple-double d’Alperen Sengun (16 points, 10 rebonds et 10 passes) et de solides double-double de Fred VanVleet (18 points et 10 passes) et surtout de Jabari Smith Jr. (28 points et 11 rebonds).

De l’autre côté du pays, Bam Adebayo (30 points et 11 rebonds) a dû sortir les muscles pour permettre au Heat de s’imposer dans l’Indiana. Dans le derby new-yorkais, les Knicks l’emportent avec un immense Jalen Brunson (37 points) qui a signé un tir à 3-points décisif à quelques secondes de la fin. Les Knicks menaient de 18 points à l’entame du dernier quart-temps, mais Cam Thomas (43 points) et les Nets sont revenus fort.

Un mot enfin sur les Pistons qui s’accrochent au wagon des équipes susceptibles de disputer le « play-in » en battant la pire équipe de la ligue, les Raptors. Cade Cunningham a pourtant été maladroit, mais la marque a été bien répartie pour répondre au très costaud Jakob Poeltl (25 points et 19 rebonds).

Indiana – Miami : 111-124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 111 MIA 124 ORL 98 PHI 86 TOR 95 DET 99 ATL 129 WAS 117 CLE 144 CHI 126 NYK 124 BRO 122 SAS 115 LAL 120 HOU 125 LAC 104 NOR 101 DEN 94 OKC 99 PHO 83 GSW 123 MEM 118 SAC 126 MIN 130

Toronto – Detroit : 95-99

New York – Brooklyn : 124-122

Houston – LA Clippers : 125-104

New Orleans – Denver : 101-94

Sacramento – Minnesota (ap) : 126-130

