Les Rockets vont conserver leurs vétérans

Après Steven Adams (39 millions de dollars sur trois ans) et Fred VanVleet (50 millions de dollars sur deux ans), sans oublier Ime Udoka ou même Royal Ivey, ce devrait être au tour de Jeff Green, Jae’Sean Tate et Aaron Holiday de rempiler avec les Rockets.

C’est ESPN qui l’annonce et c’est la preuve que la franchise texane entend maintenant jouer la carte de la stabilité, après avoir fait venir Kevin Durant le week-end dernier (dont la prolongation est elle aussi attendue…).

Jeff Green (5.4 points, 1.8 rebond), Jae’Sean Tate (3.6 points, 2.3 rebonds) et Aaron Holiday (5.5 points, 1.3 rebond, 1.3 passe) n’étaient certes pas les plus utilisés par Houston cette saison, avec respectivement 12, 11 et 13 minutes de moyenne, et un temps de jeu insignifiant en playoffs, mais leur expérience et leur vécu dans le groupe sont semble-t-il appréciés des dirigeants texans.

Idéal pour les Rockets, qui avaient besoin de remplir leur banc et qui le font avec des joueurs de confiance. L’un étant notamment proche de Kevin Durant, puisque Jeff Green avait débuté sa carrière à Seattle (puis OKC) avec « KD », son camarade et « frangin » de la Draft 2007.