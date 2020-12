Jeff Green très heureux de pouvoir jouer le titre aux côtés de son « frère », Kevin Durant

Depuis ses débuts du côté de Seattle en 2007, en 5e choix de la Draft à sa sortie de Georgetown, Jeff Green a vu du pays. C’est le moins qu’on puisse dire…

Grand voyageur de la NBA, Jeff Green va connaître une 11e ville cette saison (en douze saisons). Après une dernière pige plutôt positive du côté de Houston, l’ailier fort vétéran va cette fois découvrir Brooklyn et des Nets « new look ». Mais il va aussi retrouver quelques têtes connues…

« Je connais plusieurs gars dans l’équipe, donc ça facilite évidemment les choses car je sais ce qu’ils aiment faire et où ils aiment évoluer sur le terrain », explique-t-il dans le New York Post. « Certains ont évidemment progressé dans un rôle différent de la dernière fois qu’on jouait ensemble, donc il y aura forcément une période d’adaptation par rapport à leurs nouvelles responsabilités et leurs préférences de jeu. Mais en connaissant les individus, ça simplifie cette adaptation, car je sais déjà comment je pourrais communiquer avec eux. »

Outre DeAndre Jordan qu’il a croisé aux Clippers, Jeff Green va surtout retrouver son « frangin », Kevin Durant. Son compagnon de cuvée rookie chez les Sonics et un gamin de la banlieue de Washington D.C., tout comme lui.

« C’est une chance incroyable de pouvoir jouer le titre, mais en plus de le faire avec quelqu’un que je considère comme un de mes frères, qui vient de la même région que moi et qui est arrivé dans la Ligue la même année. Cette opportunité de pouvoir vivre cette expérience à ses côtés, venant de là où on vient, ça va être quelque chose d’énorme. C’est [à Seattle] que notre amitié a vraiment commencé à se construire, et par la suite, ça a continué avec les années en se renforçant. J’ai hâte de rejouer avec lui. »

« Ça va être une grande année »

Alors que Jeff Green n’a pas forcément réussi à réaliser son plein potentiel, avec une carrière marquée par l’inconstance mais aussi une très grave opération au cœur, Kevin Durant s’est quant à lui fait sa place parmi les plus grands, avec deux titres de champions et deux titres de MVP des finales, plus un titre de MVP avec le Thunder.

« J’ai suivi sa fantastique carrière. Je suis un fan de basket et un de ses fans. Je le soutiens parce qu’il représente là d’où l’on vient. C’est super de voir son évolution. Je suis simplement heureux de pouvoir le rejoindre ici et faire ma part du travail. Pour l’aider à chercher sa troisième bague, et j’espère, ma première. Ça va être super. »

À Brooklyn, Jeff Green aura également un rapport particulier avec son staff, et notamment avec Mike D’Antoni, l’assistant de Steve Nash. Sous la houlette de l’ancien entraîneur des Rockets, il a réussi une très belle campagne, conclue à 12 points, 3 rebonds et 2 passes. Replacé en pivot chez les « Pocket Rockets », il a montré une propension de mieux en mieux assumée à étirer les défenses adverses avec un correct 35% de réussite derrière l’arc.

« Je l’ai croisé l’autre jour et on a discuté rapidement des quelques souvenirs qu’on a ensemble. J’ai été très efficace quand je jouais dans son système offensif, et j’espère que ça pourra se traduire de nouveau ici pour aider l’équipe le plus possible. Je suis enthousiaste à l’idée de le retrouver, mais aussi Coach Nash et le personnel qu’on a. Ça va être une grande année. »