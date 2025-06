Une carte signée de Michael Jordan vendue 2.5 millions de dollars

Ce n’est pas le record, mais on s’en est sérieusement approché… En effet, une carte signée par Michael Jordan a été vendue par Joopiter – la maison de vente aux enchères de l’artiste Pharrell Williams – pour la coquette somme de 2.5 millions de dollars.

La particularité de l’objet, c’est qu’il s’agit d’une carte de sa saison rookie, sortie en 1986-1987 par la marque Fleer, et signée par Michael Jordan seulement l’année dernière. En 2024, l’ancien joueur des Bulls avait apposé sa signature sur neuf cartes, et l’une d’entre elles devient également la première carte vendue par Joopiter.

Quant au record pour une carte du sextuple champion NBA, il est toujours de 2.92 millions de dollars, et la vente avait eu lieu en juin 2024, pour une « Upper Deck Ultimate Collection » de 2003/04. A l’époque, il avait été dit alors que c’était « sans aucun doute la meilleure carte de Michael Jordan, celle avec le plus de valeur et la plus recherchée, qui ait jamais été produite ».

New record: Signed 1986 Fleer Michael Jordan rookie card sells for $2.5 million at JOOPITER, setting a record for the card in any grade.

It’s the third-highest price ever paid for a Jordan card. pic.twitter.com/uDidXIJC5r

— Will Stern (@Will__Stern) June 26, 2025