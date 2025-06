Les Sixers conservent Justin Edwards

Il y a un an, Justin Edwards entrait par la petite porte en NBA, après avoir énormément chuté à la Draft 2024. Il était ainsi vu comme l’un des trois meilleurs lycéens du pays à son entrée en NCAA et il était ensuite attendu comme un “lottery pick”, avant d’être carrément… non-drafté.

Les Sixers en avaient donc profité pour le récupérer via un “two-way contract” et, douze mois plus tard, ils vont cette fois-ci lui offrir un nouveau contrat de trois ans, rapporte ESPN.

Une belle récompense pour l’ailier de 21 ans, originaire de… Philadelphie et qui avait pleinement saisi sa chance en Pennsylvanie, après les blessures de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey.

Cette saison, Justin Edwards s’était en effet permis de tourner à 10.1 points, 3.4 rebonds, 1.6 passe et 1 interception de moyenne, à 36% à 3-points. Des statistiques à relativiser, puisque les hommes de Nick Nurse ne jouaient plus rien, mais c’est quand même la preuve que l’ancien pensionnaire de Kentucky peut apporter de bonnes choses à la franchise sur les postes 2/3.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Justin Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 44 26 45.5 36.3 69.6 1.0 2.3 3.4 1.6 2.2 1.0 1.1 0.4 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.