NCAA | Justin Edwards renforce Kentucky

Malgré une fin de saison décevante au printemps dernier, marquée par une élimination dès le premier tour du tournoi NCAA, face à Saint Peter’s, l’improbable belle histoire de la « March Madness », Kentucky repart de plus belle cet été et continue de rayonner dans le recrutement des meilleurs lycéens des Etats-Unis.

Le programme aux huit titres NCAA s’est en effet assuré les services de l’ailier Justin Edwards, qui est 2e du Top 100 de 247sports pour la promotion 2023. Le natif de la Pennsylvanie rejoint le meneur Robert Dillingham et l’arrière Reed Sheppard, déjà engagés avec les Wildcats et respectivement classés 12e et 26e en 2023. Sans oublier que Kentucky est également considéré comme le favori pour le recrutement des deux coéquipiers au lycée dans le New Jersey, DJ Wagner (#1) et Aaron Bradshaw (#18).

C’est une véritable « superteam » qui pourrait ainsi se former sur le campus de Lexington l’année prochaine…

John Calipari a encore frappé

Il y a encore quelques semaines, le recrutement de Justin Edwards était plutôt mal embarqué pour les Wildcats. Jusqu’en avril, c’est le programme de Tennessee, rival de Kentucky dans la conférence SEC, qui tenait la corde. Puis John Calipari est entré en scène…

« C’est Coach Calipari, et s’il est en contact avec moi plus régulièrement que les autres coaches, c’est que ça veut dire quelque chose sur ses intentions. C’est un signe important pour moi. » a déclaré Edwards la semaine dernière.

« Dès que Cal a pris les choses en mains, on a compris qu’il était sérieux. Il a fait du recrutement de Justin une priorité. » confirmait Andrew Noble, le coach de l’équipé lycéen de Justin Edwards. « Tennessee le recrutait depuis plusieurs mois et faisait du très bon boulot pour lui faire ressentir un environnement familial, mais le coup de poker de Coach Cal a été très important. »

A la faveur des efforts de son clivant tacticien, qui cimente encore un peu plus sa place parmi les tous meilleurs recruteurs de l’histoire du championnat universitaire, Kentucky tient dans ses rangs un ailier de grand talent, le meilleur du programme sur ce poste depuis un certain temps, déjà doué pour scorer aux trois niveaux et sérieux en défense grâce à des longs segments (2m01, envergure à 2m08).

La saison passée, au cours de son année « junior » au lycée, Justin Edwards a compilé des moyennes de 18.3 points et 8.3 rebonds par match. En parallèle, sur le circuit AAU, il pointait à 16.8 points, 6.5 rebonds et 2.1 interceptions. Le nouveau Wildcat devrait faire des étincelles lors de la saison 2023/24 et pourrait bien être un « lottery pick » à la Draft 2024.