Le frère d’Angel Reese convié par les Lakers

Après le « fils de », voilà le « frère de ». Julian Reese, le frère de la joueuse WNBA Angel Reese, va intégrer l’effectif des Lakers cet été pour la « Summer League ». Une « opportunité », pour reprendre le mot de sa sœur, pour lui de se montrer après avoir manqué d’être drafté par une franchise NBA.

Gaucher comme sa sœur, Julian Reese a passé quatre ans à l’université de Maryland où sa loyauté avait été louée. « Je crois vraiment qu’un jour, le maillot de Julian sera retiré et accroché au plafond de la salle. À une époque où les jeunes n’ont plus aucune loyauté, où ils changent d’université quand bon leur semble, pour de l’argent ou autre chose, ce jeune homme, lui, n’a jamais changé d’établissement », saluait l’ancien coach local Kevin Willard.

Là-bas, l’intérieur a tourné presque en double-double de moyenne durant sa dernière saison avec 13.5 points 9 rebonds ainsi qu’un 1.5 contre par rencontre. Un rendement comparable à son année précédente. Insuffisant toutefois pour comprendre une équipe NBA lors de la Draft où il était peu attendu. Par exemple, son nom n’apparaissait pas dans la dernière « mock draft » d’ESPN.

Reese rejoint une équipe des Lakers pour la Summer League, qui devrait inclure Bronny James et, très probablement, Dalton Knecht. La formation californienne disputera son premier match le 10 juillet contre les Mavericks et le premier choix de la draft, Cooper Flagg, et affrontera également les Celtics, les Clippers et les Pelicans.