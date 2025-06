Naz Reid va prolonger aux Wolves pour 125 millions de dollars

Comme la convention collective le leur permet, les Wolves ont déjà verrouillé l’avenir de l’un de leurs joueurs majeurs puisque Naz Reid va s’engager pour cinq années supplémentaires, moyennant un contrat 125 millions de dollars sur cinq ans (4+1). Selon ESPN, l’intérieur de Minnesota a décliné sa “player option” à 15 millions de dollars pour négocier ce nouveau contrat.

Meilleur sixième homme de l’année en 2024, Naz Reid était l’un des free agents les plus courtisés pour sa polyvalence et son efficacité, et les Wolves n’ont donc pas hésité à lui proposer un salaire annuel de 25 millions de dollars pour le conserver.

Cette prolongation permet de boucler favorablement un premier gros dossier de l’été, mais la direction en a deux autres à gérer. Il y a d’abord le cas Julius Randle. Comme Naz Reid, l’intérieur All-Star a la possibilité de décliner une “player option” (à 30.9 millions de dollars) pour tester le marché. Puis il y a le dossier Nickeil Alexander-Walker, qui est free agent non protégé.

Selon ESPN, prolonger les deux placerait les Wolves dans le rouge foncé, et il se murmure que seul Julius Randle sera prolongé, tandis que Nickeil Alexander-Walker devrait décrocher un beau contrat ailleurs.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.