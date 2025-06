Ace Bailey attendu ce samedi à Salt Lake City…

Suite du feuilleton Ace Bailey dans l’Utah, où l’on apprend par ESPN que le 5e choix de la Draft 2025 devrait se rendre comme attendu à Salt Lake City et, ce, à partir de ce samedi.

C’est un représentant du Jazz qui l’a indiqué au média américain : « Nous avons eu de bons échanges avec Ace Bailey et ses agents. Nous sommes confiants par rapport à tout ça. Ace et sa famille vont arriver [samedi] dans l’Utah, nous organiserons une conférence de presse dimanche et un entraînement lundi. Ça a toujours été le plan, y compris pour nos autres rookies, Walter Clayton Jr. et John Tonje : les laisser rentrer chez eux afin de récupérer leurs affaires et prendre l’avion directement pour la Summer League depuis Salt Lake City. »

La journée de lundi sera déterminante…

Une annonce qui intervient dans un contexte où les rumeurs autour de l’excentrique Ace Bailey vont bon train. Un peu plus tôt dans la journée de vendredi, le journaliste Brian Windhorst (ESPN) laissait ainsi entendre que la situation n’était pas idéale entre le futur rookie et sa nouvelle équipe…

« Le Jazz était très enthousiaste à l’idée de l’accueillir dans l’Utah ce week-end, mais ça n’a toujours pas eu lieu. Il ne s’y est donc pas rendu alors que leur autre choix du premier tour, Walter Clayton Jr, a pris l’avion pour l’Utah dès jeudi. Ace Bailey ne l’a fait pas et les contacts entre l’équipe et lui sont minimes… Ce que dit le Jazz, c’est qu’il n’est pas attendu avant ce week-end, mais en réalité, ce qui compte, c’est qu’il soit là lundi pour le début du camp d’entraînement pour la Summer League. S’il est là, tout va bien et on espère que sa carrière avec le Jazz commence bien. Mais s’il n’est pas là… On verra quelles seront les étapes suivantes… »

Après avoir été choisi par la franchise de Salt Lake City, on apprenait ainsi qu’Ace Bailey avait tout essayé pour sortir du Top 5 de la Draft et potentiellement atterrir chez les Wizards, chez les Pelicans ou chez les Nets.

Son agent « officiel » à la rescousse

Finalement, c’est donc le Jazz qui a choisi l’ailier de 18 ans, dont la campagne pré-Draft a beaucoup interrogé entre annulation de « workout » et surtout refus de rencontrer la moindre équipe avant l’événement.

Une stratégie menée par Omar Cooper, un proche qui n’a pas les certifications pour être agent en NBA. Andrew Witlieb, son agent « officiel », est donc intervenu pour tenter de calmer les choses.

« Omar Cooper, son manager de longue date, avec qui nous travaillons, a dirigé tout le processus. Omar s’est davantage concentré sur la compatibilité avec l’équipe que sur le fait d’être le troisième choix de la Draft », a-t-il ainsi expliqué lors de l’émission FOS Today. « Il voulait trouver l’endroit où Ace s’adapterait le mieux sur le plan basket, et nous pensons que l’Utah est l’un des meilleurs endroits où il aurait pu aller. »