Les Warriors gèrent sans trembler des Grizzlies trop maladroits

L’intensité du début de match entre les Warriors et les Grizzlies n’avait rien de comparable à celle du dernier match des Dubs contre Klay Thompson et les Mavs. Toujours privés de plusieurs joueurs, dont Ja Morant, Memphis met Scottie Pippen Jr puis Vince Williams Jr en boite sur Stephen Curry (13 points, 8 rebonds, 5 passes, 4 interceptions). La star ne force pas et le collectif des Warriors, mené par 9 points d’Andrew Wiggins (13 points) et 11 passes décisives, prend une courte tête d’avance (29-28).

Malgré un bon début de match de Jaren Jackson Jr. (32 points) et Zach Edey (14 points, 10 rebonds) à l’intérieur, un 10-2 terminé par un 3-points de Moses Moody donne neuf longueurs d’avance à Golden State (39-30). L’écart monte jusqu’à +11 mais Jaren Jackson Jr. et les ballons perdus de Golden State gardent les Grizzlies en embuscade (55-48).

Avec Stephen Curry à la création, les Warriors accélèrent au retour des vestiaires. Le meneur trouve deux fois Draymond Green (13 points, 7 rebonds, 7 passes) à 3-points et Trayce Jackson-Davis sous le cercle pour mettre les Grizzlies à +14 (68-54). Les Grizzlies s’accrochent comme ils le peuvent mais leur manque d’adresse est rédhibitoire.

Alors qu’ils font 0/7 à 3-points dans le troisième quart temps, les Dubs font eux 6/10 dont une dernière banderille de Buddy Hield (18 points) qui met Golden State à +17 (97-80).

Sans pitié, les Warriors enfoncent le clou en début de dernière période. Malgré le réveil de Desmond Bane (18 points) et un retour tardif de Memphis, Golden State file vers sa deuxième victoire en autant de matchs dans la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Warriors toujours aussi impressionnant. Pour reprendre les mots de Klay Thompson, ce match entre les Warriors et les Grizzlies avaient tout l’air « d’un autre match en novembre. » Sans grande intensité ni réussite et avec des Grizzlies qui ont défendu Stephen Curry en boite pendant longtemps, les Warriors s’en sont remis à leur collectif. Ils ont fait vivre la balle et tout le monde a participé à un succès facile mais qui a mis du temps à se dessiner. Ils ont terminé la rencontre avec 31 passes décisives et dix joueurs à 8 points au plus.

– Le cauchemar des Grizzlies derrière la ligne à 3-points. Les hommes de Taylor Jenkins sont arrivés au Chase Center en étant classés 21e au nombre de 3-points pris par match (34.6) et 14e au pourcentage (35.9%). Cette nuit, ils ont dégainé mais n’ont marqué que 7 de leurs 42 tentatives, soit un pourcentage de réussite de 17% ! Beaucoup trop insuffisant pour battre des Warriors peu inspirés, mais qui ont eux terminé à 19/46 de loin.

– La passe dans le dos lumineuse de Brandin Podziemski. Dans un match moribond, l’arrière des Warriors nous a offert l’action du match en milieu de deuxième quart temps. Alors que la balle filait en touche vers le banc de Golden State, Brandon Podziemski a sprinté pour sauver la balle et juste avant de tomber en dehors du terrain, il a lancé une passe dans le dos de l’autre côté du terrain pour envoyer Jonathan Kuminga au dunk.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.