Un rôle à la Giannis Antetokounmpo pour Cooper Flagg à Dallas ?

Deux jours après avoir été drafté en premier par les Mavericks, avec lesquels il se prépare déjà à jouer les éponges, Cooper Flagg était présenté devant la presse texane. À qui il n’a pas manqué de faire savoir à quel point il était enchanté d’atterrir dans un cadre où il pourra d’abord apprendre auprès des meilleurs, plutôt qu’apprendre par lui-même…

« Beaucoup de [N°1 de Draft] n’ont pas cette opportunité, donc je me sens vraiment béni et reconnaissant de me retrouver dans cette situation » a répété l’ancien phénomène de Duke, qui côtoiera notamment Kyrie Irving et Anthony Davis, les premiers choix des Draft 2011 et 2012. « J’ai juste hâte d’être une éponge, je suis excité à l’idée d’apprendre, de m’immerger dans tout ça et de le faire grâce à des gars plus âgés et sont passés par là auparavant. Ils ont acquis tellement de connaissances… Ils sont passés par tellement de choses… Ils ont engrangé tellement d’expérience… Ça va être une opportunité incroyable pour moi, de pouvoir apprendre et progresser à leurs côtés. »

Outre Kyrie Irving et Anthony Davis, Klay Thompson sera aussi présent dans l’effectif pour aider Cooper Flagg à démarrer comme il se doit sa carrière NBA. Au sein d’une équipe de Dallas qui cherche toujours à « gagner maintenant », dixit Nico Harrison, son nouveau « General Manager (GM) ».

Essayer, échouer, apprendre et réussir

Polyvalent au possible, le joueur d’à peine 18 ans renforcera à coup sûr l’aile des Mavericks, dont « l’une des plus grandes forces » sera d’ailleurs cette polyvalence, avec plein d’éléments « capables de faire beaucoup de choses différentes » et qui permettront aux Mavs de « pratiquer un beau basket, sans postes définis ».

Sauf que Jason Kidd le voit non seulement dans un rôle d’ailier, mais également dans un rôle de… meneur. Et c’est justement la position dans laquelle il jouera le plus en Summer League, à partir du mois de juillet.

« Je veux le mettre dans une situation inconfortable et voir comment il réagit au fait d’organiser le jeu et de devoir jouer au poste 2 ou au poste 3 » a ainsi détaillé l’entraîneur de Dallas. « Il est à l’aise avec ça, mais on veut le pousser et je pense qu’il réagira positivement. C’est autorisé d’échouer et de perdre la balle, on en a déjà parlé, mais il faut comprendre que les jeunes que j’ai entraînés, comme Giannis [Antetokounmpo], à qui j’ai donné la balle et qui ont échoué, ont voulu revenir et l’avoir de nouveau entre les mains. Donc j’ai hâte de lui donner le ballon et de voir ce qui se passe. Autant le faire direct, mais je pense qu’avec son calme et son assurance, il connaîtra le succès pendant un moment. »

« J’arrive pour apprendre »

Devenir une sorte de “point forward” à la manière d’un Giannis Antetokounmpo ou même d’un LeBron James, qui l’adoube déjà, ne semble en tout cas pas effrayer Cooper Flagg, qui pourra s’appuyer son expérience à Duke pour briller dans ce rôle.

« Le coach m’a vraiment fait directement confiance à ce niveau » a indiqué le meilleur joueur de la dernière saison universitaire, concernant le fait d’avoir la balle entre les mains. « Bien sûr, j’ai dû commettre des erreurs, connaître des difficultés et apprendre à partir de là. Mais Jon Scheyer ne m’a jamais lâché, il n’a jamais arrêté de me faire confiance et je pense que c’est ce qui m’a vraiment aidé à être de plus en plus à l’aise au fil de la saison et à devenir réellement efficace. »

Et Cooper Flagg de conclure, en assurant être prêt à (re)mettre Dallas sur de bons rails, après une dernière saison décevante et mouvementée : « J’arrive pour apprendre et essayer de devenir meilleur chaque jour. Si je fais ça du mieux possible, je pense que les attentes et la pression que les autres mettront sur mon équipe et sur l’équipe se géreront d’elles-mêmes, donc je veux juste être le meilleur possible et gagner au plus haut niveau. »