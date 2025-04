Wooden Award : Cooper Flagg avec les plus grands !

Rien ne pourra compenser la déception de la défaite en demi-finale face à Houston, mais Cooper Flagg a appris samedi qu’il était le vainqueur du prestigieux Wooden Award, qui récompense chaque année le meilleur joueur universitaire. L’arrière-ailier de Duke succède à Zach Edey, et il inscrit son nom aux côtés de légendes puisqu’il n’est que le quatrième freshman de l’histoire à remporter le John R. Wooden Award, du nom de l’ancien coach de UCLA. Avant lui, seuls Kevin Durant (2007), Anthony Davis (2012) et Zion Williamson (2019) avaient réalisé cet exploit dès leur première année.

Dans le scrutin, Flagg a devancé Johni Broome (Auburn), Walter Clayton Jr. (Florida), Mark Sears (Alabama) et Braden Smith (Purdue). Avant de chuter face à Houston, les Blue Devils avaient remporté le tournoi de conférence ACC, et Flagg avait déjà été nommé à la fois Joueur de l’année de l’ACC et Rookie de l’année.

Avec des moyennes de 18.9 points, 7.5 rebonds et 4.2 passes, Flagg est monté en puissance au fil des semaines, et c’est en janvier qu’il a franchi un cap avec une performance exceptionnelle contre Notre Dame : 42 points, 6 rebonds et 7 passes, et un nouveau record de points pour un freshman en ACC.

Favori pour être sélectionné en 1ère position de la prochaine Draft, Flagg recevra son trophée le 11 avril prochain, lors d’une cérémonie retransmise sur ESPN+.