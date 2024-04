Une première en 41 ans pour Zach Edey !

Comme en 2023, Zach Edey remporte le prestigieux John R. Wooden Award qui récompense le meilleur joueur universitaire de l’année. Un doublé extrêmement rare puisque c’est tout simplement une première depuis 1983. À l’époque, Ralph Sampson avait remporté son second John R. Wooden Award, et l’ancien pivot de Virginia avait la particularité de faire la même taille que l’intérieur de Purdue : 2m24.

La comparaison s’arrête là puisque Ralph Sampson, sorte de Victor Wembanyama avant l’heure, sera numéro 1 de la Draft, tandis que Zach Edey est plutôt attendu en milieu ou fin de premier tour, voire au second tour.

Il n’en demeure pas moins que le pivot canadien a encore dominé la saison NCAA puisqu’il a remporté plusieurs trophées individuels, avec ses 25.2 points, 12.2 rebonds et 2.2 contres de moyenne. Meilleur marqueur et troisième meilleur rebondeur de la NCAA, il signe 30 « double-double » en 39 matches !

Boudé par les scouts NBA ?

Le Canadien a aussi marqué de son empreinte le tournoi NCAA avec 29.5 points et 14.5 rebonds de moyenne en six matches. Son total de 177 points est le deuxième plus élevé de l’histoire, et ses 37 points en finale face à UConn sont la meilleure marque pour un finaliste. C’est aussi le plus gros total en finale NCAA depuis 46 ans, et un certain Lew Alcindor, futur Kareem Abdul-Jabbar, pour son dernier match universitaire avec UCLA.

Et pourtant, son nom n’apparait jamais lorsqu’on parle des meilleurs « prospects » de la prochaine Draft. La faute à un profil de pivot à l’ancienne, incapable de s’écarter du cercle et trop lent pour sortir sur les extérieurs en défense. À lui de faire mentir les scouts NBA dans les années à venir.