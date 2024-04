Et maintenant, quel avenir pour Zach Edey ?

Comme depuis des mois en NCAA, Zach Edey aura régné sur la finale du championnat. Mais le Canadien restera comme un roi sans couronne. Le pivot de Purdue a été étincelant lundi contre Connecticut, avec 37 points et 10 rebonds. Mais esseulé, il n’a pu permettre aux siens de décrocher le titre de ce Final Four, pour son dernier match avant de basculer dans le monde professionnel.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté tout ce qu’il a pu pour offrir aux Boilermakers le premier titre de leur histoire. Zach Edey a débuté le match tambour battant, se montrant inarrêtable au poste bas par son physique XXL (2m24) et son toucher près du cercle.

Avec 16 points après les 15 premières minutes, le meilleur joueur de la saison en 2023 et 2024 était lancé dans un chantier monstrueux, à même de pouvoir porter toute son équipe. Mais le plan des Huskies – laisser Zach Edey empiler les points mais empêcher tout le reste de l’équipe de peser – a finalement eu raison de ces espoirs.

Le plus gros carton offensif en finale NCAA depuis 1978

L’intérieur s’est épuisé, et a connu un passage à vide en ne marquant pas le moindre panier pendant près de dix minutes, entre la fin de la première période et le début de la deuxième, durant lequel UConn s’est construit un premier matelas autour des dix points d’avance.

« Quand vous jouez contre une équipe comme Connecticut, vous devez être parfait pendant 40 minutes, et il y a eu des passages durant lesquels je ne l’ai pas été » a résumé Zach Edey après le match.

La meilleure équipe l’a emporté, pas le meilleur joueur. Avec ses 37 unités, il a signé le plus gros carton offensif en finale NCAA depuis 46 ans, égalant par exemple la marque d’un certain Lew Alcindor, futur Kareem Abdul-Jabbar, pour son dernier match universitaire à UCLA.

Avec 29.5 points, 14.5 rebonds et 1.8 contre de moyenne sur l’ensemble de la « March Madness », Zach Edey pouvait difficilement en faire plus. Suffisamment pour grimper dans la hiérarchie de la future Draft ?

Lundi, le Canadien a nettement dominé son vis-à-vis Donovan Clingan, pourtant annoncé de plus en plus haut ces dernières semaines dans les « Mock Draft », jusqu’à devenir un candidat au podium avec les Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Il est pourtant très probable à ce stade que le Husky soit appelé par Adam Silver avant son bourreau de lundi. Parce qu’il a presque deux ans de plus, Zach Edey part avec un déficit de considération dont pâtit n’importe quel senior se présentant à la draft.

Un profil anachronique dans la NBA actuelle ?

Joueur parmi les plus dominants des dernières décennies à l’échelon NCAA, son style fait encore douter certains recruteurs et spécialistes. « Le problème de Zach Edey est qu’il est né à la mauvaise époque » estime par exemple le Bleacher Report. Si la March Madness 2024 a été marquée par le retour en force des « big men », ceux-ci n’ont pas autant de faveurs en NBA, d’autant plus avec le profil du Canadien.

Très technique avec une palette de tir de plus en plus large près de l’arceau, Zach Edey est en revanche l’antithèse des pivots shooteurs qui fleurissent ces dernières années. Et s’il a fait des réels progrès concernant sa mobilité, notamment sur les déplacements latéraux, le Boilermaker sera sans doute toujours en difficulté pour pouvoir « switcher » sur les écrans et défendre des joueurs plus petits.

« Il est un talent générationnel » clame son coéquipier à Purdue, Mason Gillis. « Je ne sais pas s’il y aura un autre joueur de plus de 2m20 qui domine comme lui le fait. » Si ESPN voit Zach Edey capable d’être retenu parmi la lottery, à la 13e place, le Bleacher Report l’envisage davantage en toute fin de premier tour. Pivot précieux comme Jonas Valanciunas ou joker sur de courtes séquences comme Andre Drummond, voire Boban Marjanovic ? Zach Edey va désormais devoir convaincre les recruteurs de son potentiel dans les prochaines semaines.