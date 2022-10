Avant Victor Wembanyama, il y a eu Ralph Sampson

Véritable phénomène en NCAA sous les couleurs de Virginia (élu meilleur joueur trois années de suite), Ralph Sampson (né le 7 juillet 1960) est logiquement drafté en numéro 1 par les Rockets en 1983.

Dès la première saison, cet immense gaillard de 2m24 affole les compteurs : 21.0 points, 11.1 rebonds et 2.4 contres de moyenne ! Déjà, on parle de lui comme le nouveau Kareem Abdul-Jabbar. L’année d’après, Houston choisit de nouveau en premier lors de la fameuse Draft 1984 et sélectionne un certain Akeem Olajuwon.

Un pivot alors que Sampson est déjà là, mais pourquoi ?

Parce que Ralph Sampson était un ailier. Shoots lointains, « coast-to-coast » et dribbles dans le dos ne l’effrayaient pas. C’est l’ancêtre de Kristaps Porzingis et de Victor Wembanyama. Par rapport au Français, il avait la même dextérité balle en main, mais son tir à mi-distance était clairement moins au point. Il faut tout de même se rappeler qu’il y a 40 ans, les postes étaient bien ancrés et les intérieurs fuyants étaient rares, voire inexistants.

Toute aussi incroyable : sa participation au Slam Dunk Contest 1984. Là encore, les dunks effectués par Wembanyama à l’échauffement sont du même niveau, voire meilleurs puisque le Français passe des « Rider ».

Les Lakers de Magic Johnson dominés

Mais ne vous y méprenez pas, tout comme Wembanyama, Ralph Sampson n’était pas un phénomène de foire, mais un tout bon.

Quatre sélections au All-Star Game, une sélection dans le meilleur deuxième cinq de la ligue, Rookie Of The Year… Sur le plan individuel, il collectionnait les honneurs et c’était vraiment un joueur très doué, comme il l’a prouvé au All-Star Game 1985 en raflant le trophée de MVP. À ses côtés, que des gros noms : Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Akeem Olajuwon, George Gervin, pour ne citer qu’eux…

Sur le plan collectif, il faisait également trembler la NBA en 1986. Associé à Akeem Olajuwon pour former les « Twin Towers » première génération, Ralph Sampson élimine les Lakers de la grande époque sur un shoot au buzzer ! Lors des Finals, les Celtics de Larry Bird mettent fin à leurs espoirs de titre (défaite 4-2), mais tout le monde voit les Rockets comme de futurs champions…

Sauf que Sampson ne sait pas encore que ces Finals seront le sommet de sa carrière. Car la suite sera bien moins glorieuse, à cause de ses genoux qui grincent (triple opération !) et de sa grande carcasse qui a de plus en plus de mal à suivre le rythme infernal de la NBA. C’est d’ailleurs la principale inquiétude concernant l’avenir de Wembanyama. Sampson, mais aussi Porzingis, ont été très ralentis par des blessures, comme l’expliquait LeBron James jeudi, le plus important, c’est qu’il reste en bonne santé.

« Ce fut une expérience incroyable de jouer ensemble« , expliquera-t-il quelques années plus tard, à propos de son duo avec Akeem Olajuwon. « J’aurais vraiment aimé jouer plus longtemps avec lui. Je crois que personne n’avait imaginé l’ampleur de notre duo, car personne ne l’avait jamais vraiment essayé. Il y a des gars que l’on a appelé aussi les ‘Twin Towers’ mais pas de notre niveau. Nous étions les ‘Twin Towers’ originelles. Avec ses qualités et les miennes, c’était vraiment unique. »

Has been à 29 ans…

En 1988, Houston n’en peut plus de le voir à l’infirmerie et l’envoie à Golden State. Ce sera le début de la fin pour Ralph Sampson. Trois ans seulement après avoir atteint les Finals, il ne tourne plus qu’à 6.4 points, 5.0 rebonds et 1.1 contre de moyenne. À 29 ans, il est déjà un « has been », dans une carrière qui rappelle quelque peu celles de Brandon Roy, Gilbert Arenas ou Penny Hardaway. Une étoile filante.

Sans gloire, et après deux derniers passages à Sacramento puis Washington, il prend sa retraite NBA à 31 ans. Il tentera l’aventure européenne, mais sa pige en Espagne ne changera rien. Il n’est plus qu’un fantôme sur les parquets. Une grande carcasse qui ne parvient plus à faire des allers-retours sur le terrain…

En 1992, Ralph Sampson tire ainsi un trait définitif sur sa carrière de joueur et il décide de devenir entraîneur. On le retrouve comme assistant en NCAA ou dans des ligues mineures. Tandis que la justice l’a rattrapé pour le non versement de pensions alimentaires et diverses escroqueries, l’un de ses fils, Ralph Sampson III, a fait une carrière correcte du côté de l’université de Minnesota.

Quant à Ralph Sr, il est entré au Hall of Fame en 2012, honoré pour sa carrière universitaire exceptionnelle plus que pour son passage éclair en NBA, où il aura laissé un surnom à la postérité avec Hakeem Olajuwon : les « Twin Towers ». Deux intérieurs avant-gardistes selon lui.

« Je pouvais remonter le terrain et lui aussi, vous aviez donc deux joueurs capables de soutenir un rythme élevé sans avoir besoin d’aller se poster en bas de la raquette. Nous pouvions dribbler, nous pouvions tirer et comme les gens me le disent souvent, nous étions probablement un peu en avance sur notre temps. »

Leur fils spirituel est Français, et comme eux, il sera numéro 1 de la Draft.