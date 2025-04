Final Four NCAA : Walter Clayton Jr. en a mis plein la vue !

Mike Krzyzewski, Hakeem Olajuwon, Carmelo Anthony ou encore Jim Boeheim… Sous les yeux de légendes du jeu et du coaching, Walter Clayton Jr. est passé du rang de star à superstar en une soirée ! Auteur de 34 points dans la victoire de Florida face à Auburn, le jeune arrière a carrément inscrit son nom aux côtés de celui de… Larry Bird ! Comment ? En plantant 30 points et plus au Elite Eight et au Final Four. Seul Bird avait réussi cet exploit dans l’histoire.

« Ce Walter Clayton Jr., c’est du sérieux ! » a lâché Roy Williams, l’ancien coach de North Carolina, également présent dans les tribunes. « Il est calme, confiant, toujours maître de ses émotions, » enchaîne son coéquipier Will Richard. « Nous, on le savait déjà. Maintenant, tout le monde peut le voir. »

Une dernière marche à gravir

Alors qu’Auburn lui avait préparé un traitement de faveur avec des défenses variées, Clayton combine à la fois une grande sérénité et une capacité à prendre feu. « Quand on va revoir le match, on verra des tirs contestés, très difficiles, et il les met quand même, » témoigne Steven Pearl, assistant d’Auburn. « C’est ce qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs du pays. »

Cooper Flagg et Duke éliminés, Walter Clayton Jr. peut devenir l’homme de ce Final Four en cas de victoire face à Houston lundi soir. Avant lui, Magic Johnson, Chris Laettner, Carmelo Anthony ou encore Kemba Walker avaient été au bout. Pour sa part, il ne s’enflamme pas, et c’est sa marque de fabrique. « Je ne montre pas trop d’émotions, » reconnaît-il. « Je reste dans ma bulle. Ni trop haut, ni trop bas. »