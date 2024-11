Avec une 14e victoire de suite, les Cavaliers égalent la 4e meilleure entame de l’histoire

Sans Evan Mobley (malade), la nouvelle plaque tournante de leur attaque, les Cavaliers s’imposent 144-126 face aux Bulls dans la NBA Cup, et les coéquipiers de Donovan Mitchell signent leur 14e victoire de suite pour entamer la saison. C’est la 3e meilleure série de l’histoire ! Les hommes de Kenny Atkinson n’avaient d’ailleurs pas de temps à perdre puisqu’ils vont planter 49 points dans le premier quart-temps, dont 10 de Donovan Mitchell dans les trois premières minutes. Après douze minutes, Darius Garland en est déjà à 15 points et 6 passes, et les Cavaliers mènent de 15 points. À ce moment-là, on les imagine, évidemment, passer une soirée tranquille.

Sauf qu’ils vont enlever le pied de l’accélérateur, ou plutôt choisir de ne pas défendre… Sous l’impulsion de Dalen Terry et Matas Buzelis, les Bulls se rebiffent et ils passent un 27-12 pour passer de -19 à -4 ! À la pause, tout est quasiment à refaire pour Cleveland, qui ne mène plus que 77-73. Au retour des vestiaires, les partenaires de Jarrett Allen laissent Coby White prendre le match à son compte. Le jeu de Chicago est très risqué, mais lorsque les passes sont assurées et que les shoots rentrent, ça permet carrément de passer devant (90-89).

Le message de Kenny Atkinson ne passe toujours pas, et c’est Mitchell, comme en premier quart-temps, qui va régler les choses. L’arrière All-Star inscrit les neuf premiers points des Cavaliers pour attaquer le dernier quart-temps.

Cleveland est devant (116-112), et comme en premier quart-temps, Darius Garland prend le relais. Les Bulls sont au bord de la rupture, et ils vont véritablement craquer dans les deux dernières minutes. Après un 3-points de Caris Levert dans le corner, ils vont encaisser seize points dans les 120 dernières secondes ! À l’arrivée, l’écart est lourd (144-126) mais les joueurs de Billy Donovan ont montré des choses intéressantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Cavaliers sur le podium. Avec cette 14e victoire de suite, les coéquipiers de Donovan Mitchell égalent la 3e meilleure série de l’histoire pour débuter la saison, à égalité avec les Celtics (1957) et les Mavericks (2002). Seuls les Warriors de 2015 (24 victoires d’affilée) ainsi que les Rockets de 1993 et les Capitols de 1947 (15 victoires de suite) ont fait mieux.

– Deux records de franchise. Jamais les Cavaliers n’avaient remporté 14 victoires de suite de leur histoire. Par trois fois, sous l’ère LeBron James, Cleveland avait signé 13 succès de rang. Par ailleurs, et c’est un autre record de franchise, les Cavaliers ont planté 49 points dans le premier quart-temps.

– Le rythme fou des Bulls. Chicago avait annoncé la couleur en début d’année : ils allaient jouer vite, et même très vite. Les partenaires de Coby White sont premiers de la NBA au « pace« , et c’est ce qui leur permet de signer des gros « run » quand les tirs rentrent et qu’il y a de l’attention dans les passes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.