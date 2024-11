La Emirates NBA Cup, comment ça marche ?

Elle est de retour. La NBA Cup – la Emirates NBA Cup même selon son nom complet – démarre sa deuxième édition ce mardi soir, après une première réussie et remportée par les Lakers en décembre 2023.

Pour rappel, les matches de ce tournoi de mi-saison se joueront les mardis (12, 19 et 26 novembre et 3 décembre) et vendredi (15, 22 et 29 novembre). Une fois ces matches passés, il faudra attendre les 10 et 11 décembre pour assister aux quarts de finale. Avant les demi-finales (14 décembre) et la finale à Las Vegas, trois jours plus tard, le 17.

Précision : les 22 équipes non qualifiées pour les quarts de finale se verront attribuer deux matches de saison régulière (un match à domicile et un match à l’extérieur) qui se joueront le jeudi 12 et vendredi 13 décembre, ainsi que le dimanche 15 et lundi 16 décembre. Les équipes perdantes des quarts de finale de chaque conférence s’affronteront lors d’un match de saison régulière les 12, 13, 15 ou 16 décembre.

Les groupes

CONFÉRENCE EST

Groupe A : Knicks, Magic, Sixers, Nets et Hornets

Groupe B : Pacers, Bucks, Heat, Raptors et Pistons

Groupe C : Celtics, Cavaliers, Bulls, Hawks et Wizards

CONFÉRENCE OUEST

Groupe A : Wolves, Clippers, Kings, Rockets et Blazers

Groupe B : Lakers, Spurs, Thunder, Suns et Jazz

Groupe C : Mavericks, Warriors, Pelicans, Grizzlies et Nuggets

Le fonctionnement

Le principe du tournoi est simple : chaque équipe va affronter les quatre autres présentes dans son groupe. Une fois ces rencontres terminées, chacune aura un bilan et la meilleure équipe de chaque groupe sera alors directement qualifiée pour le tour suivant. Ensuite, les deux dernières qualifiées le seront sous forme de « wild card », une pour chaque conférence. Ainsi, parmi les meilleurs deuxièmes de groupe, on choisira la meilleure équipe de l’Est et la meilleure de l’Ouest.

Comment départager deux ou plusieurs équipes (et aussi les « wild card » si nécessaire) si elles ont le même bilan après ces quatre matches ? La NBA a donné les réponses.

1/ On regarde qui a remporté les duels directs

2/ La différence de points ou « point average » (les matchs en prolongation n’étant pas pris en compte)

3/ La meilleure attaque et le plus de points marqués

4/ Le bilan durant la saison régulière 2023/24

Et si, malgré ces quatre étapes, deux ou plusieurs équipes sont encore à égalité : tirage au sort

Après cette phase de groupe, on passera donc à un format classique de tournoi avec quart de finale, demi-finale et finale, dont les dates ont été rappelées plus haut. Les deux meilleures équipes de chaque conférence affronteront les deux autres, avec le meilleur bilan qui jouera contre la « wild card ». Et à l’issue de cette NBA Cup, un MVP et une équipe type seront couronnés. La saison passée, c’est LeBron James qui fut élu meilleur joueur du tournoi.

Enfin, pour motiver les joueurs, la saison dernière, de belles primes avaient été offertes : 500 000 dollars pour tous les joueurs de l’équipe gagnante, 200 000 dollars pour les finalistes, 100 000 dollars pour les demi-finalistes et 50 000 dollars pour les quart-de-finalistes. Les récompenses financières seront encore d’actualité cette année.