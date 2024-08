Après le tirage au sort du mois de juillet, qui a permis de décider des différents groupes, la ligue a dévoilé le calendrier complet de la NBA Cup ce mardi soir, le tournoi de mi-saison mis en place la saison passée et désormais prénommé l’Emirates NBA Cup.

On savait que les rencontres de la NBA Cup se joueraient les mardis (12, 19 et 26 novembre et 3 décembre) et vendredi (15, 22 et 29 novembre). Une fois ces matches passés, il faudra attendre les 10 et 11 décembre pour assister aux quarts de finale. Avant les demi-finales (14 décembre) et la finale à Las Vegas, trois jours plus tard, le 17.

Précision : les 22 équipes non qualifiées pour les quarts de finale se verront attribuer deux matches de saison régulière (un match à domicile et un match à l’extérieur) qui se joueront le jeudi 12 ou le vendredi 13 décembre et le dimanche 15 ou le lundi 16 décembre. Les équipes perdantes des quarts de finale de chaque conférence s’affronteront lors d’un match de saison régulière les 12, 13, 15 ou 16 décembre.

Les groupes

CONFÉRENCE EST

Groupe A : Knicks, Magic, Sixers, Nets et Hornets.

Groupe B : Pacers, Bucks, Heat, Raptors et Pistons.

Groupe C : Celtics, Cavaliers, Bulls, Hawks et Wizards.

CONFÉRENCE OUEST

Groupe A : Wolves, Clippers, Kings, Rockets et Blazers.

Groupe B : Lakers, Spurs, Thunder, Suns et Jazz.

Groupe C : Mavericks, Warriors, Pelicans, Grizzlies et Nuggets.

Le calendrier

Mardi 12 novembre

Celtics – Hawks

Pistons – Heat

Magic – Hornets

Sixers – Knicks

Bucks – Raptors

Jazz – Suns

Warriors – Mavericks

Blazers – Wolves

Vendredi 15 novembre

Pacers – Heat

Magic – Sixers

Raptors – Pistons

Hawks – Wizards

Cavaliers – Bulls

Knicks – Nets

Spurs – Lakers

Rockets – Clippers

Pelicans – Nuggets

Thunder – Suns

Warriors – Grizzlies

Kings – Wolves

Mardi 19 novembre

Celtics – Cavaliers

Nets – Hornets

Grizzlies – Nuggets

Mavericks – Pelicans

Spurs – Thunder

Lakers – Jazz

Vendredi 22 novembre

Sixers – Nets

Wizards – Celtics

Bucks – Pacers

Bulls – Hawks

Rockets – Blazers

Pelicans – Warriors

Nuggets – Mavericks

Clippers – Kings

Mardi 26 novembre

Wizards – Bulls

Heat – Bucks

Wolves – Rockets

Jazz – Spurs

Suns – Lakers

Vendredi 29 novembre

Hornets – Knicks

Hawks – Cavaliers

Grizzlies – Pelicans

Nets – Magic

Wolves – Clippers

Pacers – Pistons

Heat – Raptors

Bulls – Celtics

Lakers – Thunder

Blazers – Kings

Mardi 3 décembre

Hornets – Sixers

Cavaliers – Wizards

Pistons – Bucks

Knicks – Magic

Raptors – Pacers

Thunder – Jazz

Mavericks – Grizzlies

Suns – Spurs

Nuggets – Warriors

Kings – Rockets

Clippers – Blazers