NBA Cup : les Warriors et les Mavericks dans le « groupe de la mort » !

Comme prévu, la NBA a procédé au tirage au sort de l’Emirates NBA Cup, nouveau nom de son tournoi de mi-saison. On trouve toujours six poules de cinq équipes, trois pour chaque conférence, et la NBA avait au préalable défini des « chapeaux » et des têtes de série pour équilibrer les groupes. Ainsi, les Wolves, les Nuggets et le Thunder ne pouvaient pas être dans le même groupe.

Il n’en demeure pas moins que la ligue a eu la main lourde. Notamment pour les Spurs de Victor Wembanyama qui se retrouvent avec les Lakers, le Thunder et les Suns ! Ou encore pour les Warriors qui croiseront la route de… Klay Thompson, parti aux Mavericks, mais aussi des Nuggets, des Pelicans et des Grizzlies. C’est le groupe de la mort !

A l’Est, le groupe B apparaît comme le plus relevé avec les Pacers, finalistes en 2023, les Bucks et le Heat.

CONFERENCE EST

Groupe A : Knicks, Magic, Sixers, Nets et Hornets.

Groupe B : Pacers, Bucks, Heat, Raptors et Pistons.

Groupe C : Celtics, Cavaliers, Bulls, Hawks et Wizards.

CONFERENCE OUEST

Groupe A : Wolves, Clippers, Kings, Rockets et Blazers.

Groupe B : Lakers, Spurs, Thunder, Suns et Jazz.

Groupe C : Mavericks, Warriors, Pelicans, Grizzlies et Nuggets.

Les matchs de poule de l’Emirates NBA Cup se dérouleront lors des « Cup Nights », quatre mardis (12, 19 et 26 novembre et 3 décembre) et trois vendredis (15, 22 et 29 novembre). Chaque équipe jouera donc toujours un match contre chacun des quatre adversaires de son groupe. Les rencontres à élimination directe commenceront par les quarts de finale le mardi 10 décembre et le mercredi 11 décembre sur le terrain des équipes avec le meilleur bilan, puis ils seront suivis des demi-finales et du championnat à Las Vegas pour la deuxième année consécutive.

Les 22 équipes qui ne se qualifient pas pour les quarts de finale se verront attribuer deux matchs de saison régulière (un match à domicile et un match à l’extérieur) qui se joueront le jeudi 12 ou le vendredi 13 décembre et le dimanche 15 ou le lundi 16 décembre. Les équipes perdantes des quarts de finale de chaque conférence s’affronteront lors d’un match de saison régulière les 12, 13, 15 ou 16 décembre.