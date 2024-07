Le calendrier de la NBA Cup dévoilé

L’In-Season Tournament est mort, vive l’Emirates NBA Cup ! C’est le nouveau nom du tournoi NBA, et la ligue en a annoncé le nouveau format, avec un tirage au sort prévu demain, le vendredi 12 juillet à 01h00 heure française. Pour cette deuxième édition, il y aura toujours six poules de cinq équipes, trois pour chaque conférence. L’objectif pour les 30 franchises : succéder aux Lakers, vainqueurs de la première édition face aux Pacers. Pour les joueurs et leur coach, c’est la possibilité de décrocher une belle prime : 500 000 dollars.

Les matchs de poule de l’Emirates NBA Cup se dérouleront lors des « Cup Nights », quatre mardis (12, 19 et 26 novembre et 3 décembre) et trois vendredis (15, 22 et 29 novembre). Chaque équipe jouera donc toujours un match contre chacun des quatre adversaires de son groupe. Les rencontres à élimination directe commenceront par les quarts de finale le mardi 10 décembre et le mercredi 11 décembre sur le terrain des équipes avec le meilleur bilan, puis ils seront suivis des demi-finales et du championnat à Las Vegas pour la deuxième année consécutive.

Les 22 équipes qui ne se qualifient pas pour les quarts de finale se verront attribuer deux matchs de saison régulière (un match à domicile et un match à l’extérieur) qui se joueront le jeudi 12 ou le vendredi 13 décembre et le dimanche 15 ou le lundi 16 décembre. Les équipes perdantes des quarts de finale de chaque conférence s’affronteront lors d’un match de saison régulière les 12, 13, 15 ou 16 décembre.