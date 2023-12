Les Lakers ont accroché leur bannière de la « NBA Cup »

Six ans, jour pour jour, après avoir accroché les numéros #8 et #24 de Kobe Bryant, les Lakers avaient une nouvelle bannière à hisser au plafond de leur salle. Celle de la « NBA Cup » remportée au début du mois de décembre contre les Pacers.

Les Californiens ont interrompu leur échauffement pendant une courte cérémonie – ni Adam Silver, ni Jeanie Buss n’étaient là – de vingt minutes, avec notamment une vidéo des meilleurs moments des sept matches gagnés par Los Angeles dans ce tournoi de mi-saison.

« Je trouve que c’est génial pour cette franchise », a réagi Darvin Ham pour ESPN. « C’est évident que le tournoi est quelque chose qui va perdurer, qui va devenir de plus en plus important et de mieux en mieux. Je pense que c’est vraiment, vraiment cool de faire cela. Et surtout d’être les premiers à remporter le premier tournoi de la saison. »

Une bannière pas comme les autres

Les Lakers ont donc accroché une élégante bannière noire pour fêter ça. Signe particulier : elle est verticale. Ce n’est pas anodin puisque leurs bannières pour célébrer les titres NBA sont horizontales. Et elles sont plus grandes également.

C’est donc une bannière de plus, mais elle n’a logiquement pas la même force ni la même dimension (dans tous les sens du terme) que celles des autres. Elle a néanmoins son histoire dans la saison de Los Angeles.

« C’est énorme. L’intensité avec laquelle chacun a joué. On pouvait le ressentir et c’était génial », se souvient déjà le coach des Lakers. « Dès qu’on peut être en compétition avec les meilleurs athlètes du monde, c’est une bonne chose pour les fans, pour la franchise et pour la NBA. »