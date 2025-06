Sans Caitlin Clark, le Fever résiste à Paige Bueckers

Duel de numéros 1 de Draft cette nuit entre Aliyah Boston du Fever et Paige Bueckers des Wings, mais sans Caitlin Clark qui a manqué sa deuxième rencontre de suite à cause d’une blessure à l’aine.

Pourtant sans son phénomène, le Fever réalise une entame de match parfaite en menant de 12 points après seulement trois minutes de jeu (14-2) et cet écart atteint même les 22 unités à la fin du premier quart-temps grâce à deux paniers consécutifs de Kelsey Mitchell. L’arrière du Fever attaque bien sa rencontre avec 10 points en dix minutes, soit deux de moins que tout Dallas sur ce premier acte.

Toutefois, dès la période suivante, les Wings entament leur remontée au score et ça passe par l’inévitable Paige Bueckers. La meneuse de Dallas inscrit neuf points sur le deuxième quart-temps dont ce très long tir à 3-points pour ramener les Texanes à 13 longueurs (56-43) juste avant de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, c’est un 10-0 porté par Arike Ogunbowale (15 points) et NaLyssa Smith qui permet à Dallas de recoller à trois points (62-59).

L’incendie est cependant calmé par un tir primé de Sophie Cunningham et c’est avec cinq points d’avance (74-69) que le Fever débute le dernier acte.

Indiana plie, mais ne rompt pas

À l’image du troisième quart-temps, le Fever tremble encore à cause de Paige Bueckers qui inscrit cinq points de suite dont ce “step-back” à mi-distance sur la tête de Lexie Hull. Dans la foulée, JJ Quinerly met un panier avec la faute qui permet à Dallas de mener au score (80-79) pour la première fois de la rencontre.

Une avance de très courte durée puisque Kelsey Mitchell (32 points et 7 passes) remet Indiana devant grâce à un tir derrière l’arc. Après une pénétration réussie qui lui permet de passer la barre des 30 points, elle distribue une passe décisive à Natasha Howard (15 points et 13 rebonds) qui donne six points d’avance au Fever. Un écart que Dallas ne parvient pas à remonter et Indiana s’impose 94-86 malgré les 27 points de Paige Bueckers.

Un succès qui marque la 100e victoire en carrière de l’entraîneuse d’Indiana Stephanie White.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.