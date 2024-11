La défense d’Oklahoma City trop étouffante pour les Suns

Affronter le Thunder avec Kevin Durant et Bradley Beal, ce n’est déjà pas une partie de plaisir, alors sans, ça devient très compliqué. Les Suns peuvent en témoigner, avec ce déplacement à Oklahoma City sans leurs deux All-Stars.

Le début de match va confirmer que la soirée sera longue avec un Thunder qui commence parfaitement. La défense et les aides sont en place, ça bloque bien au rebond. En attaque, ça bouge, ça coupe, ça fait bien circuler. Le premier quart-temps, remporté largement (29-14), a des airs de démonstration.

Il faut dire que les principaux dangers sont bien surveillés. Devin Booker et Jusuf Nurkic sont constamment pris, parfois à plusieurs. Ils ont toujours un joueur face à eux. Heureusement pour Mike Budenholzer, les Ryan Dunn, Tyus Jones et Josh Okogie marquent quelques points pour rester dans la course à la pause (48-36). C’est le dernier moment d’espoir pour les Suns car la reprise est ratée.

La faute à une équipe d’Oklahoma City qui retrouve son niveau du premier quart-temps en défense. Phoenix est étouffé, les rares shoots ouverts sont ratés et Shai Gilgeous-Alexander se promène en attaque.

Sans les deux paniers primés de Royce O’Neale, l’addition aurait été bien plus salée (83-60). Le dernier quart-temps n’a pas vraiment d’intérêt, les joueurs de Mark Daigneault restent sérieux et assurent ce succès très logique (99-83). C’est leur troisième de suite, quand c’est le second revers d’affilée pour les Suns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker éteint et frustré. Il n’a pas hésité à balancer Lu Dort ostensiblement devant un arbitre. C’est dire si l’arrière a vécu un cauchemar dans cette rencontre. Jamais libre, jamais ouvert à 3-pts, le All-Star a toujours trouvé un défenseur, voire plusieurs, sur sa route. Il termine avec 12 petits points à 2/10 au shoot et 4 ballons perdus. Il a « sauvé » son match avec ses huit lancers-francs, dont six en dernier quart-temps.

– Encore un match très solide du Thunder. Après avoir disposé sans trembler de l’équipe B des Pelicans, le leader de la conférence Ouest devait encore faire le travail face à une formation privée de deux stars. Les joueurs ont fait le boulot, avec sérieux et application, en étant excellents en défense. Les Suns n’ont jamais pu respirer. Certes, ils sont obligés de jouer « small ball » à cause des blessures à l’intérieur, mais les efforts sont considérables pour boucher les trous et bloquer au rebond. Malgré un manque de centimètres, ils ont même été chercher 13 rebonds offensifs !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.