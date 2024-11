Le Thunder tout en contrôle face à l’équipe B des Pelicans

Toujours privé… d’une grosse partie de leur effectif, les Pelicans n’ont rien pu faire face au Thunder. Avec respectivement 31 et 29 points, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander ont été en contrôle dans cette rencontre, malgré la bonne entame de New Orleans.

Le premier quart-temps sonne malgré tout comme une surprise au PayCom Center d’Oklahoma. Brandon Ingram commence bien son match et inscrit 10 points en artillant notamment par deux fois de loin. Le ballon circule et le rookie Yves Missi confirme son bon match face à Brooklyn en concluant sous le cercle. Les Pelicans mènent de 11 points pendant que Shai Gilgeous-Alexander règle la mire à mi-distance. OKC revient tranquillement dans la partie, avec Shai Gilgeous-Alexander qui trouve le Français Ousmane Dieng en contre-attaque qui conclut dans la raquette. Trey Murphy III, à 3-points, permet aux Pelicans de rester devant mais « SGA » lui rend la pareille. Adroit aussi de loin, Aaron Wiggins est trouvé par son meneur « All Star » et Oklahoma termine devant, 33 à 28.

Le Thunder reste devant à l’entame du deuxième quart-temps. L’hésitation défensive de New Orleans offre à Lugentz Dort un 3-points facile. Jalen Williams trouve Cason Wallace en hauteur qui termine avec un « dunk » sur une défense adverse aux abois.

Le Thunder creuse l’écart de presque 10 points, mais les Pelicans poussent par l’intermédiaire de Yves Missi qui rattrape sous le cercle les tirs ratés de ses coéquipiers. Gilgeous-Alexander à mi-distance d’abord, puis Williams, qui doit s’y reprendre par deux fois de loin, permettent au Thunder de mener 54-50 à la mi-temps.

Les Pelicans essayent

À la reprise, Brandon Ingram revient avec de meilleures intentions après n’avoir converti aucun tir au second quart-temps. L’ancien Laker trouve la mire par deux fois à mi-distance et fait même recoller les Pelicans 59-59 ! Mais à Oklahoma City, on ne tremble pas. « SGA » obtient une faute, convertit, puis enchaine derrière l’arc pour redonner une avance confortable à son équipe.

Jalen Williams est quant à lui tout aussi intraitable en contrant Javonte Green deux fois de suite sous la raquette. Les Pelicans n’y croient plus. Fin du troisième quart-temps à +14, le Thunder est en contrôle.

Les Pelicans tenteront un dernier run avec Brandon Ingram de loin, puis Yves Missi en transition. Mais Jalen Williams rate le poster de la rencontre avant de se rattraper en contre-attaque. Gilgeous-Alexander est solide sur ses appuis et contre Brandon Boston Jr pour aller ensuite feinter trois Pelicans avant de finir avec la planche. Fin du match (106-88), le Thunder pointe en tête à l’Ouest et les Pelicans, décimés, enchaine un sixième revers d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duo SGA – Williams en contrôle. Les deux stars du Thunder ont assuré en attaque, avec 31 et 29 points, tout comme en défense (2 contre, 4 interceptions pour Jalen Williams), pour valider la victoire.

– Deuxième double-double pour Yves Missi. Après avoir signé 17 points et 11 rebonds contre les Nets, le rookie des Pelicans continue de se montrer. À 100% aux tirs (5/5), le Camerounais a encore assuré des deux côtés du terrain avec 10 points et 10 rebonds.

– Ousmane Dieng gêné par les fautes. À 1/4 aux tirs et avec 16 minutes joués, le Français n’a trouvé le chemin du filet qu’une seule fois, au premier quart-temps. Ses quatre fautes l’ont aussi handicapé.