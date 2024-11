Jose Alvarado, énième blessé des Pelicans…

Zion Williamson, CJ McCollum, Dejounte Murray, Herb Jones, Jordan Hawkins et désormais… Jose Alvarado. Telle est la liste des blessés actualisée des Pelicans, à ce jour.

ESPN nous informe de l’absence du meneur portoricain, à cause de sa blessure aux ischio-jambiers. Évoquant six semaines de convalescence, avant que la franchise ne cite trois semaines d’indisponibilité. Récemment, sur les bases de la meilleure saison de sa carrière (10.7 points, 4.5 passes, 2.2 rebonds et 1.5 interception), il était en tout cas devenu titulaire à cause de la cascade de blessés de New Orleans.

Désormais privés de meneurs de formation, alors que Jose Alvarado mais aussi Dejounte Murray et CJ McCollum étaient censés se relayer au poste 1, les Pelicans devraient maintenant se mettre à recruter plusieurs joueurs pour épauler un Brandon Ingram de plus en plus esseulé en Louisiane, malgré le récent retour de Trey Murphy III.

On imagine que des joueurs comme Markelle Fultz ou Dennis Smith Jr. pourraient en profiter pour retrouver une place dans un effectif NBA. À moins que les dirigeants de La Nouvelle-Orléans ne se tournent vers d’autres profils pour jouer les jokers avec ces « hardship exceptions » de dix jours.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 54 15 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NOP 61 22 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NOP 56 18 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NOP 11 26 39.6 40.0 82.4 0.5 1.6 2.2 4.5 2.4 1.5 1.3 0.3 10.7 Total 182 19 41.8 34.8 74.3 0.5 1.7 2.2 2.8 1.7 1.2 1.0 0.2 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.