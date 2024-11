Sans leurs cadres, les Pelicans ont bien du mal à finir

Lorsque Brandon Boston Jr. a envoyé sa prière derrière l’arc, puis dunké en contre-attaque à trois minutes de la fin, les Pelicans et lui ne pouvaient pas se douter de la suite. Qu’il s’agirait des derniers points inscrits par les Pelicans face aux Nets.

Et que ces derniers, menés de 4 points (101-105) après ce passage de l’ancien joueur des Clippers – le score n’avait pas évolué à une minute du terme – allaient trouver un moyen de repasser devant pour s’imposer (105-107).

Le retour de Trey Murphy III (12 points et 5 rebonds) n’aura pas évité une nouvelle déconvenue pour les Pelicans, qui perdaient là un cinquième match de rang, dont le quatrième à domicile.

Que s’est-il passé durant ces dernières minutes de jeu ? Brandon Ingram a d’abord manqué un bon tir à 3-points, puis Javonte Green a raté de peu une contre-attaque contestée, puis le même Brandon Ingram a vu son tir en toute fin de possession encore ricocher sur le cercle…

Du surplace pour finir

Les locaux ont manqué leurs huit derniers shoots. « On a pris des tirs compliqués dans les trois dernières minutes. On a essayé de se mettre en position d’attaquer certains de leurs défenseurs les plus faibles. Nous étions lents. Ils nous ont mis la main dessus. C’est la même histoire », regrette Willie Green.

Sa formation a donné l’impression de faire du surplace, de s’arrêter de jouer dans l’espoir de gagner du temps. Une stratégie infructueuse incarnée par cette séquence où Trey Murphy III dribble… à 31 reprises sans partager le cuir, avant de prendre un tir casse-croûte.

Pels shot 0 for 8 in final 3:34. This was worst possession to me. Counted 31 Trey Murphy dribbles. Had two timeouts. Didn’t use one to draw something up. pic.twitter.com/hWa4qXi2UI — Christian Clark (@cclark_13) November 12, 2024

« Sur trois possessions, on a pris le tir avec trois secondes restantes. On a lancé le ballon en l’air. On aurait pu mieux exécuter sur la fin », remarque à juste titre Brandon Ingram, l’un des rares joueurs majeurs de l’équipe à ne pas être blessé (Zion Williamson, CJ McCollum, Dejounte Murray).

Il ajoute : « On essaie de trouver une certaine façon de faire en attaque. On a de nouveaux gars sur le terrain. On doit trouver une solution dans le final. Ce n’est pas le premier match comme ça. »

Le calendrier se corse

Leur coach rappelle que l’adversité fait partie du quotidien de la ligue, et que les Pelicans y font pleinement face en ce moment « avec le nombre de gars qu’on a en moins. On n’aime pas ça. Personne en NBA n’aime ça. Il y a toujours une leçon à en tirer, on va rester ensemble et avec le temps, cela tournera en notre faveur. »

Pour l’heure, son équipe affiche un bilan de 3 victoires pour 8 défaites, dont deux revers face aux Blazers, une autre face à des Warriors privés de Stephen Curry, ou le Magic sans Paolo Banchero. Puis cette défaite face aux Nets donc, dont Willie Green retient malgré tout du positif.

« J’ai aimé l’équipe envoyée sur le terrain aujourd’hui. On s’est battu, ces gars ont joué ensemble. Ils ont fait une grande partie de ce qu’on leur a demandé de faire, et je sais qu’ils sont fatigués de me l’entendre dire, mais il y a beaucoup de positif à retenir de ce match », juge le technicien.

Suffisant pour être serein avec le calendrier – déplacement à OKC, réception des Nuggets et Lakers, puis Mavs et Cavs à l’extérieur – à venir ?