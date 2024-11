Stats & Highlights | Les Pelicans se sabordent, les Rockets enchaînent

Cinquième défaite de suite pour les Pelicans qui évoluent avec leur équipe B. La rentrée de Trey Murphy III (4 sur 14 aux tirs) ne suffit pas, et les joueurs de Willie Green cèdent face aux coups de boutoir de Cam Thomas, auteur de 10 de ses 17 points dans le dernier quart-temps. Les Pelicans menaient pourtant 105-101 dans le « money time » mais ils vont rater leurs huit derniers tirs, et c’est Thomas qui va climatiser la salle avec un gros 3-points.

Du côté de Houston, les Rockets enchaînent une 4e victoire en cinq matches pour signer leur meilleur début de saison depuis 2019. Face à la paire Coulibaly-Sarr, c’est Alperen Sengun qui est le plus en vue avec 27 points et 17 rebonds ! A Washington, la rentrée de Kyle Kumza n’a pas d’effet et les Wizards subissent une 5e défaite de rang.

New Orleans – Brooklyn : 105-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 113 CLE 119 HOU 107 WAS 92 NOR 105 BRO 107 OKC 134 LAC 128 SAS 116 SAC 96

Houston – Washington : 107-92

