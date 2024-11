Les Cavs repoussent les Bulls pour une 12e victoire en 12 matches !

Difficile d’imaginer que cette rencontre aurait des allures de piège pour les Cavaliers, en quête d’une douzième victoire d’affilée. À la peine à domicile avant la rencontre (1v-3d), les Bulls sortent toutefois d’un succès à Atlanta après quatre revers de suite.

Le premier quart-temps est assez disputé. Nikola Vucevic est adroit sous le cercle, mais Darius Garland est à l’affût des balles perdues adverses. Après un « dunk » en solitaire du meneur, c’est Donovan Mitchell qui donne le ton de loin par deux fois. Josh Giddey, par des « drives » malins puis derrière l’arc, permet aux Bulls de rester dans le coup.

Chicago prend même l’avantage par l’intermédiaire de Vucevic à 3-points puis Zach Lavine qui s’infiltre dans la défense adverse. Mais les Cavs recollent grâce à Ty Jerome, adroit de loin. Ayo Dosunmu conclut ce premier quart-temps par un « lay-up » un tantinet jordanesque et les Bulls mènent d’un point (35-34) face à un Mitchell déjà en feu (14 points).

L’ancienne star du Jazz continue son chantier à 3-points (5 sur 10). Les Bulls restent dedans et Julian Philipps contre Evan Mobley pour offrir un panier facile à Patrick Williams. Mitchell, toujours, reste adroit de loin et imite Ja Morant avec un magnifique « lay-up » en 360 sur la défense des Bulls. Les Cavs prennent dix points d’avance mais Zach Lavine, confiant, fait recoller Chicago par deux « midrange » inspirés. Coby White décide lui aussi de régler la mire de loin. Après un premier 3-points, le meneur inscrit un tir du logo auquel Mitchell répond par son 25e point du match. Lavine marque lui son premier tir derrière l’arc, mais Garland répond d’office par un « drive » gratifié d’une faute. À la pause, c’est au tour des Cavaliers de mener d’un point (57-56).

LaVine en plein show

À la reprise, Cleveland rate trop de tirs et Chicago en profite pour reprendre l’avantage. White inscrit son 5e tir de loin et Vucevic est bien trouvé par Giddey sous le cercle. La bonne défense des Bulls pousse Kenny Atkinson à prendre un temps-mort. Cleveland est forcé de faire des fautes pour tuer les contre-attaques adverses, et c’est finalement Caris Levert puis Dean Wade qui permettent aux Cavs de reprendre l’avantage en artillant de loin.

À -6, le public du United Center pousse et rêve de voir les Bulls faire tomber les seuls invaincus de la ligue. Mais le banc des Cavs sécurise l’avance à l’image de Georges Niang qui récompense les efforts de Donovan Mitchell dans l’organisation de l’attaque. Vucevic reste alerte et conclut sous le cercle avant que Dalen Terry ne ramène les Bulls à -3 via une contre-attaque initiée par Ayo Dosunmu. Mitchell reste serein et bat même son record de points de la saison en inscrivant son 32e point de la nuit. Mais les Cavaliers ont quelques sueurs froides, puisque le show Zach Lavine commence.

Que ce soit de loin, en « fade-away » ou via un magnifique « lay-up » tout en extension sous l’arceau, l’arrière/ailier donne tout et les Bulls recollent au score : 106-106 ! Immanquable en temps normal pour lui, Mitchell rate le « dunk » du match, mais LeVert redonne finalement l’avantage aux Cavs en restant adroit de loin (2/4). Garland, peu adroit (7/17), se reprend et anéantit tout espoir adverse avec une isolation sur Vucevic, conclue tout en extension. Les Bulls tentent de revenir, mais les secondes défilent et le buzzer retentit. 119-113, Chicago s’est bien battu, mais les Cavs restent invaincu !

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

– 12e victoire d’affilée pour les Cavaliers ! Malgré un match aux allures de piège, les joueurs de Kenny Atkinson ont su rester sereins et sûr de leurs forces en toute fin de rencontre. À 12-0, Cleveland est désormais 6e au classement des meilleurs départs de l’histoire, derrière les Warriors (2015), les Rockets (1993), les Capitals (1948), les Mavericks (2002) et les Celtics (1957). L’histoire est en marche dans l’Ohio.

– Record de saison pour Donovan Mitchell. En inscrivant 36 points, l’ancien de Louisville établit son record de points cette saison et s’est même permis de faire de même au rebond avec 8 prises. Le Cavalier a su effacer les errances de son coéquipier Darius Garland, en difficulté ce soir aux tirs mais « clutch » malgré tout.

– Chicago a tout donné. Avec trois joueurs du cinq majeur à plus de vingt points, Nikola Vucevic (20), Coby White (20) et Zach Lavine (26) auront tout tenté, chacun dans leur registre. Le quatrième quart-temps de Zach Lavine (11 points) aura eu le mérite de faire pâlir les Cavaliers, mais avec 20 pertes de balles, les Bulls n’auront jamais réussi à accroître chacune de leurs avances au score.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.