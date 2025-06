Conserver James Harden est la priorité des Clippers

Que va faire James Harden ? Le meneur de jeu des Clippers possède une dernière année de contrat, mais c’est une « player option », c’est-à-dire que c’est le joueur qui active ou non cette option pour rester ou pas dans son équipe. Le MVP 2018 va-t-il faire une croix sur cette saison à 36.3 millions de dollars pour aller cherche un meilleur contrat ?

Cela semble être la piste la plus probable jusqu’à maintenant. En tout cas, le président des Clippers est clair sur ses intentions concernant l’ancien de Houston, qu’il a jugé « phénoménal » cette saison.

« Une fois les Finals terminées, on a discuté avec James Harden. Il est notre première priorité », annonce Lawrence Frank. « On espère qu’il va rester ici, et pour longtemps. Dans le même temps, il a une option et on respecte ça. S’il l’active, c’est super, sinon, on espère qu’on pourra trouver un accord positif pour les deux camps. »

Redevenu All-Star cette saison avec ses 22.8 points et 8.7 passes de moyenne, le barbu le plus célèbre de la ligue, s’il signe un nouveau contrat et à cause de son âge (36 ans en août), ne pourra pas obtenir plus de trois années. Mais en prolongeant, et en imitant Kyrie Irving par exemple, ce sera toujours plus que les 36.3 millions – son option – qu’il doit toucher en 2025/26.

La franchise californienne ne se plaindrait pas de voir son joueur devenir libre pour ensuite s’engager dans la foulée avec elle sur le plus long terme. « Le meilleur scénario pour nous ? James est là pour un moment et les Clippers gagnent des titres. C’est le meilleur scénario », rêve Lawrence Frank.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 ☆ HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 ☆ HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 ☆ HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 ☆ HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 ☆ HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 ☆ HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 ☆ HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * ☆ All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * ☆ BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * ☆ HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * ☆ All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * ☆ BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * ☆ PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 ☆ LAC 79 35 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.